Pochettino, Real Madrid veya Manchester United'ın başına geçebileceğini düşünüyor: "Zaman gerekiyor"

Mauricio Pochettino, Real Madrid ve Manchester United gibi eskiden bağlantılı olduğu kulüplerin başına geçmek için sabırlı olmak gerektiğini söyledi.

Pochettino, geçtiğimiz Temmuz ayında PSG'de görevden alındı

Aston Villa'nın teklifini kabul etmedi

Görünüşe göre büyük bir teklif bekliyor

NE OLDU? Şu anda boşta olan teknik direktör Pochettino, geçmişte bağlantılı olduğu Real Madrid ve Manchester United'ın gelecekte başına geçebileceğini düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Marca'ya konuşan Arjantinli, geçmişte bağlantılı olduğu büyük bir kulübün başına geçme olasılığı sorulduğunda şunları söyledi: "Futbol 'zamanlama' meselesidir. Trenin kaçtığına inanmıyorum. Bazen gerekli sabrı göstermeniz ve beklemeyi bilmeniz gerekiyor."

"Zamanı futbol belirler, adım her zaman büyük kulüplerle anıldı. Ancak kendimi satmak benim için zor."

BÜYÜK RESİM: Pochettino, 2019'da Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Paris Saint-Germain'e de Devler Ligi kupasını kazandırmak için imza attı ancak başarılı olamadı ve yaz ayında görevinden alındı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

POCHETTINO İÇİN SIRADA NE VAR? Erik ten Hag, Kırmızı Şeytanlar ile ilk sezonunu geçiriyor ve Carlo Ancelotti, Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi ile La Liga zaferine götürdüğü görkemli sezondan sonra görevine devam ediyor. Her iki takımın başına geçmek için Pochettino'nun biraz beklemesi gerekebilir.