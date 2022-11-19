Pochettino, Real Madrid veya Manchester United'ın başına geçebileceğini düşünüyor: "Zaman gerekiyor"
- Pochettino, geçtiğimiz Temmuz ayında PSG'de görevden alındı
- Aston Villa'nın teklifini kabul etmedi
- Görünüşe göre büyük bir teklif bekliyor
NE OLDU? Şu anda boşta olan teknik direktör Pochettino, geçmişte bağlantılı olduğu Real Madrid ve Manchester United'ın gelecekte başına geçebileceğini düşünüyor.
NE SÖYLENDİ? Marca'ya konuşan Arjantinli, geçmişte bağlantılı olduğu büyük bir kulübün başına geçme olasılığı sorulduğunda şunları söyledi: "Futbol 'zamanlama' meselesidir. Trenin kaçtığına inanmıyorum. Bazen gerekli sabrı göstermeniz ve beklemeyi bilmeniz gerekiyor."
"Zamanı futbol belirler, adım her zaman büyük kulüplerle anıldı. Ancak kendimi satmak benim için zor."
BÜYÜK RESİM: Pochettino, 2019'da Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Paris Saint-Germain'e de Devler Ligi kupasını kazandırmak için imza attı ancak başarılı olamadı ve yaz ayında görevinden alındı.
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:
POCHETTINO İÇİN SIRADA NE VAR? Erik ten Hag, Kırmızı Şeytanlar ile ilk sezonunu geçiriyor ve Carlo Ancelotti, Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi ile La Liga zaferine götürdüğü görkemli sezondan sonra görevine devam ediyor. Her iki takımın başına geçmek için Pochettino'nun biraz beklemesi gerekebilir.
Editörün Seçtikleri
- "Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo gibi olmak istiyor" - Petit, Fransa'yı PSG yıldızının egosunu dizginlemeye çağırdı
- Katar, Dünya Kupası için 'sahte taraftar' mı satın aldı?
- 2022 Dünya Kupası kadrolar: Arjantin, Brezilya, İngiltere, Almanya ve Katar'daki diğer 32 takımın tümü
- 2022 Dünya Kupası fikstürü: Gruplar, puan durumu, sonuçlar ve bilmeniz gereken her şey