Arjantinli teknik direktör henüz imzayı atmasa da yeniden Londra’ya dönmek için gün sayıyor.

Graham Potter ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Chelsea’nin, PSG’den ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Mauricio Pochettino ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

İngiliz basınından The Telegraph’ta yer alan habere göre Londra ekibinin teknik direktör arayışı, Arjantinli futbol adamının atacağı imzayla sona erecek.

Chelsea’nin başına resmi olarak geçmese de şimdiden ekibini toplamaya başlayan Pochettino’nun kondisyon antrenörü Jesus Perez olacak.

Chelsea kadrosu da istekli

Yardımcı antrenörlük içinse Miguel D’Agostino'yu Chelsea’ye getirmek isteyen deneyimli çalıştırıcının kaleci antrenörlüğünü ise Toni Jimenez yapacak.

Habere göre Tottenham’daki geçmişinden ötürü ezeli rakip Chelsea’nin başına geçme konusunda soru işaretleri bulunan Pochettino’nun bu düşünceleri ise Chelsea taraftarlarının kendisine yönelik sevgi gösterileri sonrasında son buldu. Chelsea soyunma odasındaki çok sayıda oyuncunun da 51 yaşındaki teknik adamla çalışma konusunda istekli olduğu kaydedilirken, resmi duyurunun kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.