GOAL; Mauricio Pochettino için PSG ile yaptığı ilk görüşme olumsuz sonuçlanan Manchester United’ın geçici menajerlik görevi için bir dönem Barcelona’yı da çalıştıran Erneste Valverde ile görüştüğünü doğrulayabilir.

Tottenham’ın eski menajeri Pochettino, United için birinci hedef olarak kalmaya devam ediyor fakat PSG; Arjantinli menajeri sezon ortasında göndermeye sıcak bakmıyor.

Solskjaer’in ayrılığının ardından sezon sonuna dek geçici bir menajerle anlaşmak isteyen Manchester United, Villareal maçında takımı Michael Carrick’e emanet etmişti. Kırmızı Şeytanlar, Barcelona ile iki La Liga zaferi yaşayan Valverde’yi bu görev için düşünüyor.

Neler biliyoruz?

GOAL, Manchester United’ın şu an için uzun vadeli bir çözüm yerine geçici bir menajer arayışında olduğunu öğrendi.

GOAL kaynakları, Pochettino’nun United cephesinde bir numaralı aday olduğunu söylüyor. Ancak Fransız ekibi, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli menajer için United’dan gelen görüşme talebini geri çevirdi.

Bundan ötürü United’ın başkan yardımcısı Ed Woodward, futbol direktörü John Murtogh ve teknik sorumlu Darren Fletcher ile birlikte çalışacak bir geçici menajer için rotayı Ernesto Valverde’ye çevirdi.

Neler söylendi?

PSG’de düzenlediği son basın toplantısında Pochettino, United iddiaları hakkında şunları söyledi:

“Futbola odaklanmış durumdayım. Ben bir çocuk değilim, tüm hayatımı futbol oynayarak geçirdim ve şimdi de 12 yıldır hocalık yapıyorum. Dedikodular bu işin bir parçası.”

“Neler döndüğü çok iyi anlayabiliyorum, bu bazen olumlu bazen de olumsuzdur. Ancak bu tarz işler benim dikkatimi dağıtamaz.”

“Başka bir kulübün neler yaptığı benim işim değildir ve bunun hakkında konuşma hatasına düşmeyeceğim. Sonra işler yanlış anlaşılıyor ve bağlam dışına çıkartılıyor.”

Old Trafford’da neler düşünülüyor?

Solskjaer’in ayrılığı, Carrington’da büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve orada çalışanlar, gelecek kişinin akademiye aynı özeni ve önemi göstermesini istiyorlar.

GOAL’e konuşan U23 menajeri Neil Wood, şunları söylemişti:

“Tuhaf bir süreç oluyor. Solskjaer’in akademideki teknik ekiple çok iyi ilişkileri vardı. Burada yaptığımız işi gerçekten destekliyordu ve oyunculara ilk forma şanslarını vermek için imkanlar tanımıştı. Bu da bizim yaptığımız işe büyük katkıda bulunuyordu. Onun işini kaybetmesi beni hayal kırıklığına uğrattı.”

“Umarım yeni menajer de gençlere şans vermeye devam eder. Bence bu Manchester United’ın bir parçası ve genç oyuncular her zaman takımda kendisine yer bulmuştur. Eski bir sözde de anlatıldığı gibi ‘Eğer yeterince iyiysen, yaşını da yeterince almışsın demektir’. Bu geleneği sürdürmemiz önemli.”