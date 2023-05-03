Chelsea’nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Arjantinli teknik direktör kalecisini ve santrforunu belirledi.

Premier Lig’de kabus gibi bir dönem geçiren ve bu sezonki üçüncü teknik direktörü Frank Lampard yönetiminde çıktığı altı maçtan da mağlubiyetle ayrılan Chelsea’de Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino için geri sayıma geçilirken, deneyimli çalıştırıcının ilk transfer talepleri de netleşti. TNT Sports Arjantin’e göre Pochettino, Brentford’un iki yıldızının transferin istedi.

Brentford formasıyla sergiledikleri performansla dikkat çeken kaleci David Raya ile santrfor Ivan Toney’in transferini talep eden Pochettino’nun bu isteği doğrultusunda iki takım arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Toney parlıyor

Raya’nın kontratının 2024 yazında bitecek olması ve ve Brentford’un bu oyuncuyu bedelsiz kaybetmek istememesi bu transferi nispeten kolaylaştırıyor.

Son dönemde İngiltere Milli Takımı’ndan da teklif alan Toney bu sezon forma giydiği 32 Premier Lig maçına 20 gol sığdırmayı başarmıştı.

2020-2021 sezonunda attığı 33 golle takımının Premier Lig’e yükselmesinde büyük rol oynayan 27 yaşındaki golcü oyuncunun takımıyla olan kontratı 2025 yazına dek sürüyor ve bu transfer bu nedenle Raya’ya göre daha zor görünüyor.