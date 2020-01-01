Pochettino: Barcelona'ya saygısızlık etmek istemedim
Tottenham ile yollarını ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan ve şimdilerde Barcelona ile gündeme gelen Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, El País'e verdiği röportajında bu iddiaları yanıtladı.
2018 yılında verdiği bir röportajında Espanyol, Tottenham ve Newell's Old Boys'a olan yakınlığı sebebiyle Barcelona'yı, Arsenal'ı ve Rosario Central'ı asla çalıştırmayacağını söyleyecen Pochettino bu ifadelerine açıklık getirdi ve şöyle söyledi:
"O yıl Barcelona'daydım ve başkan Josep Bartomeu ile bir barda karşılaştım. Birbirimizi selamladık çünkü çocuklarımız aynı okula gidiyordu. Beş dakika kadar konuştuk. Bu görüşmeden sonra Barcelona'ya gideceğim yönünde iddialar ortaya atıldı."
"Tottenham'ı çalıştırırken gazeteciler bana Barcelona'yı sorduğunda duruma açıklık getirmem gerekti. Barcelona'ya saygısızlık etmek istemedim."
"Bazen bir şeyleri farklı ifade edebilirsiniz. Şimdi olsa böyle bir ifade kullanmam. Hayatta ne olacağını asla bilemezsiniz."