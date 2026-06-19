Pochettino: Avustralya’nın ataklarından korkuyorum… Türkiye maçı bize bir ders verdi

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, takımının Avustralya Milli Takımı’nın sergilediği zihniyet ve saldırganlığa ek olarak, savunmadan hücuma hızlı geçiş yapabilen hücum hattındaki büyük hıza karşı son derece temkinli davrandığını vurguladı.

ABD Milli Takımı, Cuma günü Lumen Field Stadyumu'nda Avustralya Milli Takımı ile karşılaşacak ve tarihinde sadece ikinci kez Dünya Kupası'nda arka arkaya iki galibiyet elde etmeyi hedefliyor.

ABD Milli Takımı, daha önce sadece 1930 Dünya Kupası'nın ilk edisyonunda, grup aşamasında Belçika ve Paraguay'ı mağlup ederek arka arkaya iki galibiyet elde etmişti. Cuma günkü maçta alınacak bir galibiyet, takımın eleme turlarına yükselmesini garantileyecek.

Pochettino, açılış maçında Türkiye’yi 2-0 mağlup etmeyi başaran Avustralya’yı yenme çabasında ABD milli takımının karşı karşıya olduğu zorluğun boyutunun tam olarak farkında.

Pochettino, maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: “Son derece agresifler ve harika bir organizasyona sahipler. Türkiye’nin gol fırsatları, özellikle de net fırsatlar yaratmakta ne kadar zorlandığını gördük. Topu geri kazandıkları anda, ok gibi hızlı oyuncularıyla muazzam bir hızla atağa geçiyorlar.”

Pochettino, teknik direktör Tony Popovic’in Avustralya milli takımına aşıladığı zihniyete büyük takdirini dile getirdi.

Pochettino sözlerine şöyle devam etti: “Bana göre mesele zihniyetle, yani teknik direktörün zihniyetiyle ilgili. Kendisiyle konuştum, ona büyük saygı duyuyorum ve gerçekten hayranım. Harika bir zihniyet oluşturduklarını görüyorum; yaptıklarına gerçekten inanan bir takıma karşı oynamak zor.”

Amerikalıların uyguladığı pres taktiği, Paraguay’ı 4-1’lik skorla mağlup ettikleri maçta son derece etkili oldu; bu taktik, takımın sahanın ilerleyen bölgelerinde topu geri kazanmasını sağladı ve rakibin kontrataklar düzenlemesini büyük ölçüde engelledi. Ancak Cuma günü ABD ile karşılaşacak olan Avustralya milli takımı, Jordan Bos, Nestor Iranconda ve Mohamed Toure gibi açık alanlarda büyük tehlike oluşturan oyuncularıyla, hücum geçiş fırsatlarını değerlendirmek için olağanüstü bir hıza sahip.

Forvet Christian Pulisic’in maça çıkmaya hazır olup olmadığına dair soru işaretleri var ve bu da ABD’nin Avustralya karşısında yüksek pres stratejisine ne ölçüde güveneceği konusunu belirsiz kılıyor; ancak Pochettino, takımının kendi güçlü yanlarına dayalı bir oyun sergilemeye çalışacağını vurguladı.

Pochettino şunları söyledi: "Paraguay karşısında iyi bir pres uyguladığımızı düşünüyorum, ancak arkadan oyun kurmada ve belki de geç savunmaya çekilme konusunda da iyiydik. Sahadaki tüm bölgelerde iyi olduğumuzu düşünüyorum ve futbolu bu şekilde anlıyoruz. Pres yapmaya çalışacağız, ancak onların bazen uzun paslar oynamaya çalıştıklarını biliyoruz."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Bu, rastgele uzun paslar atmaktan farklı bir şey. Bunu tüm saygımla söylüyorum, çünkü uzun paslar attıklarında ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar.”