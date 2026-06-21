Planes: Pedri transferi, Barcelona’da beklentileri aştı

Barcelona’nın eski sportif direktörü Ramón Planes, Katalan kulübünün Pedri ile sözleşme imzalama işlemini rekor sürede tamamladığını vurguladı ve bu sürecin büyük veriye dayalı tüm teorileri çürüttüğüne işaret etti.

Suudi Arabistan'daki Al-Ittihad kulübünün şu anki genel müdürü, transferin perde arkasını anlatarak, yönetimin orta saha oyuncusunun İspanya İkinci Ligi'ndeki ilk maçına çıkmadan önce işlemi hızla sonuçlandırması gerektiğini vurguladı.

Planes, İspanyol “Cope” radyosuna verdiği röportajda, Barcelona’nın bu Kanarya adalı oyuncuya, henüz Las Palmas’ın genç takımında oynarken dikkatini çektiğini açıkladı ve şöyle dedi: “Büyük verilere dayalı tüm teorileri alt üst ettik; çünkü oyuncunun teknik etkisi, herhangi bir dijital tahmin modelini aştı.”

Planes, Pedri ile sözleşme imzalamaya yönelik nihai kararın, Robin Castro'yu onurlandırmak amacıyla düzenlenen Betis-Las Palmas maçında oyuncuyu izledikten sonra alındığını açıkladı.

Blanes, “Pedri hakkında bilgi sahibi olan başka büyük İspanyol kulüpleri de vardı. İkinci Lig’de oynamaya başlarsa işin geç kalacağımızı düşündük. Resmi müsabakalara ilk kez çıkmadan önce karar verilmesi gerekiyordu” diyerek, transferin sadece bir hafta içinde tamamlandığını belirtti.

Planes, Pedri’nin topu sürekli kontrol edebileceği ve sahanın son üçte birinde etkili olabileceği bir pozisyonda oynaması gerektiğini savunuyor. Planes, “Topu yöneten ve oyunu kuran bir pozisyonda, ancak ceza sahasına yakın, özellikle de 8 numara pozisyonunda oynamalı” dedi.