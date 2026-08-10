Plan tutacak mı? Atletico Madrid, çok amaçlı bir hamleyle Julian Alvarez'i elde tutmaya inanıyor

Atletico Madrid, bir yıldan uzun süredir beklediği transfer piyasasındaki en büyük hedefine ulaşmak için ciddi adımlar atmayı sürdürüyor; Tottenham'ın savunmacısı Cristian Romero'yu kadrosuna katmaya yaklaştı.

"Marca" gazetesi, Romero'nun lider kişiliğinin onu vazgeçilmez bir asli oyuncu hâline getireceğini, bunun da savunmanın seviyesini anında yükselteceğini ve sahanın farklı mevkilerinde rekabeti artıran olumlu bir etki yaratacağını belirtti.

Ancak sanki onunla anlaşmayı haklı çıkarmak için bu yeterli değilmiş gibi, kendisi Julian Alvarez krizine beklenmedik bir çözüm olarak da gelecek.

Arjantin Millî Takımı'na mensup olmalarının yanı sıra, Cristian ve Julian Alvarez'i sıkı bir ilişki bağlıyor. Aralarındaki üç yıllık fark, sağlam bir dostluk kurmalarını engellemedi; savunmacının hücumcu üzerinde hâlâ büyük bir etkisi var. Bu nedenle Julian'ın durumunu yatıştırmak için "müttefik" rolü oynaması bekleniyor.

Bir yandan Romero, Julian Alvarez'in her zaman istediği oyuncu olacak; bu da Atletico Madrid projesini büyük kulüplere karşı güçlü bir rakip hâline getiriyor.

İspanya'daki ilk röportajında Alvarez, Marca gazetesine Romero'nun şimdiye kadar karşılaştığı en iyi savunmacı olduğunu söylemişti.

Öte yandan onun soyunma odasındaki varlığı, hücumcunun Barcelona'ya transfer olma niyetinden vazgeçmesi için bir teşvik olabilir.

Bir o kadar önemli bir başka etken daha var: "Cuti" olarak bilinen savunmacı, taraftarlarla ilişkinin ve her maçın etrafındaki atmosferin son derece düşmanca olacağı o ilk aylarda bir sığınak ve destek olacak.

Bu anlamda, stoperin tecrübesinin ve liderliğinin, "Örümcek" lakaplı oyuncunun bu durumu aşması için en iyi dayanak ve danışman olacağı varsayılıyor; hepsinden önemlisi, onu sahadaki performansıyla affı kazanmaya teşvik edecek.

Bu nedenle, Tottenham ile yürütülen görüşmelerin nihayetinde "Cuti" ile yaklaşık 40 milyon euro karşılığında bir anlaşmaya varacağına dair iyimserlik artarken, Julian meselesinin de yavaş yavaş normale dönebileceğine dair bir güven de mevcut.