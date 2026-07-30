Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, yaz transfer sezonundaki öncelikli hedeflerini belirledi. Portekizli çalıştırıcı, kadrosuna ek bir stoper ile bir orta saha oyuncusu katmayı hedefliyor.

İspanyol "AS" gazetesi, Mourinho'nun aynı zamanda Joselu tarzında, "9" numara pozisyonunda oynayan gerçek bir santrforu kadroya katmayı da dışlamadığını, bu oyuncunun maçların tıkandığı anlarda "B planı" işlevi göreceğini, ancak bu mevkinin şu an için öncelik teşkil etmediğini aktardı.

Ayrıca okuyun

Türkiye'den uyarılar: Salah, Beşiktaş için bir yük haline gelebilir; taraftar onu affetmez

FIFA'dan resmi açıklama: Embolo'nun kırmızı kartı adaletin tesisidir ve IFAB tarafından takdirle karşılandı

Mourinho'nun fikri, muhtemel yeni forvete, Joselu'nun 2023-2024 sezonunda Real Madrid ile üstlendiği rolü vermek. Joselu, çoğu zaman yedek oyuncu olmasına rağmen o sezon 18 gol atmış ve 3 gole asist yapmıştı.

Joselu'nun en dikkat çekici performansı, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih karşısında geldi. 9 dakika içinde 2 gol atarak Real Madrid'i finale taşıdı ve kulübün tarihindeki on beşinci kupasını kazanmasına katkı sağladı.

Bir yedek forvetle yapılması muhtemel bu anlaşma, Mourinho'nun Endrick ile ilgili planlarıyla çelişmiyor. Zira teknik direktör, önümüzdeki sezon Endrick'e de güvenecek; özellikle de oyuncunun hem forvet hem de sağ kanat mevkiinde oynayabilmesi nedeniyle.

Mourinho'nun şu anki önceliği, ek bir stoper ile alana yayılma ve oyun kurma yeteneğine sahip bir orta saha oyuncusuyla anlaşmak olmayı sürdürüyor. Gerçek bir santrforun kadroya katılması ise sezon boyunca ek bir çözüm ve B planı sağlamak amacıyla masada duran bir seçenek olarak kalıyor.