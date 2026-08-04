Barcelona'nın en yeni transferi Belçikalı Jessie Bisiwu, Katalan kulübüne katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek ilk günlerinde harika bir şekilde karşılandığını belirtti.

18 yaşındaki Bisiwu, bugün salı günü Barcelona'ya resmen katılma sürecinin tüm adımlarını tamamladı; Barça'nın Belçika ekibi Club Brugge'den kendisini kadrosuna katmak için 8,5 milyon euro ödemesinin ardından, Katalan kulübünün ofislerinde kulüp başkanı Joan Laporta'nın da katılımıyla 2031 yılına kadar geçerli sözleşmesini imzaladı.





Barcelona ile sözleşmesini imzaladıktan sonra "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarda konuşan Bisiwu şunları söyledi: "İlk günlerim harikaydı. Beni harika bir aile karşıladı ve bunun için son derece minnettarım."

Şöyle devam etti: "Beni çok sıcak bir şekilde karşıladılar, herkes son derece cana yakın ve ben çok minnettarım."

Sözlerine şöyle devam etti: "Burada olmak ve bunu bizzat görmek farklı bir his, burada olduğum için çok mutluyum."

Şu itirafta bulundu: "Küçükken hep Barcelona gibi büyük bir kulüpte oynamayı hayal ederdim, bu yüzden burada olmak benim için gerçeğe dönüşen bir hayal."

Teknik direktör Hansi Flick ile daha önce konuşup konuşmadığına dair bir soruya Bisiwu şu yanıtı verdi: "Beni çok iyi bir şekilde karşıladı, birkaç sohbet ettik ve bu sene ne yapmam gerektiğini anlamak çok kolay: sıkı çalışmak ve mümkün olduğunca çok öğrenmek."

Fiziksel formu hakkında da şunları açıkladı: "Teknik direktör bana ihtiyaç duyduğunda orada olacağım; sadece hazır olmak için sıkı çalışmak istiyorum."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Camp Nou stadyumunu televizyonda izledim ama gerçekten görmedim."