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Çeviri:

Piramids'te hüzünlü bir gün: Göksel kaleyi yıkan ani vefat

Pyramids FC
Premier Lig
Mısır

Ne oldu?

Piramids Kulübü'nde, kulübün maç organizasyon müdürü Tümgeneral Hişam Zeyd'in bugün salı günü vefat etmesinin ardından hüzün hakim oldu. Zeyd, geçtiğimiz günlerde geçirdiği ani bir sağlık krizi sonrasında Yeni Kahire'deki bir hastaneye kaldırılmış, ancak hayatını kaybetmişti.

Piramids Kulübü yönetim kurulu, icra kurulu ve kulübün tüm çalışanları, merhum tümgenerali andı; vefatı nedeniyle derin üzüntülerini dile getirerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi ve Yüce Allah'tan kendisini geniş rahmetiyle bağışlamasını niyaz etti.

Kulüp, Hişam Zeyd'in işine olan bağlılığı ve fedakârlığıyla tanınan, ehliyetli isimlerden biri olduğunu; maç organizasyonu sorumluluğunu üstlendiği yıllar boyunca Piramids'e çok şey kattığını ve takımın maçlarının düzenlenmesi ile yönetiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Piramids, merhumun ailesine içten taziyelerini sundu; Allah'tan onu cennetin geniş bahçelerine yerleştirmesini ve ailesine sabır ve teselli vermesini niyaz etti. Zeyd'in vefatı, kulüp içinde büyük bir hüzün bıraktı.

Kulüp, Tümgeneral Hişam Zeyd'in cenaze namazının bugün ikindi vakti kılınacağını ve naaşının aile mezarlığında toprağa verileceğini duyurdu.

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