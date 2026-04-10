Piqué'nin mesajı Atlético Madrid'i öfkelendirdi

Gerard Piqué, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında yaşanan olayların ardından genç savunma oyuncusu Pau Kubarsi'ye güçlü bir destek mesajı göndererek, Barcelona ile Atlético Madrid arasında oynanacak merakla beklenen rövanş maçının atmosferini kızıştırdı.

Kubarsi, maç sırasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmış ve bu durumun maçın gidişatını doğrudan etkilemesi sonucu Barcelona'nın 2-0 mağlup olmasına neden olmuştu.

Maçın ardından Kubarsi, Instagram hesabından üzüntüsünü dile getirerek, olanların tüm sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı. Kubarsi, "Tek bir an, maçın gidişatını ve sonucunu değiştirebilir, futbol budur. Olanların sorumluluğunu üstleniyorum, ancak bu iki maçlı seride önümüzde hala bir maç var. Her zamankinden daha birleşmiş durumdayız, biz bir aileyiz ve bunu her zaman kanıtladık. Tüm gücümüz ve azmimizle mücadeleye devam edeceğiz ve pes etmeyeceğiz."

Maçta 42. dakikada önemli bir dönüm noktası yaşandı. Hakem Stefan Kovac, Giuliano Simeone'ye yaptığı faulün ardından Kubarsi'ye doğrudan kırmızı kart göstererek Barcelona'yı 10 kişi bıraktı.

Atlético Madrid bu eksikliği iyi değerlendirdi. Giuliano Álvarez, faulün ardından kazanılan serbest vuruşla skoru açtı ve daha sonra takımının üstünlüğünü pekiştirdi, böylece Barcelona'yı rövanş maçı öncesinde zor bir duruma düşürdü.

Kuparsi'nin mesajı, Barcelona soyunma odasında geniş destek gördü. Birçok takım arkadaşı bu mesaja tepki gösterdi. Bunların başında Pedri, "Birlikteyiz Kuba" yazarken, Dani Olmo, Ronald Araujo ve Marc Bernal da ona eşlik etti.

2008 ile 2022 yılları arasında Barcelona forması giyen Piqué ise büyük yankı uyandıran coşkulu bir mesaj paylaştı ve şöyle dedi: "Başını dik tut, sen bir efsanesin... İkinci maçta onları ezip geçeceksiniz."

Bu açıklamalar, Piqué'nin sözlerini kışkırtıcı bulan Atlético Madrid taraftarları arasında tartışma yarattı. "AS" gazetesinin haberine göre, bu durum, Barcelona'nın durumu tersine çevirip ilk maçtaki mağlubiyetini telafi etmeyi umduğu beklenen rövanş maçı öncesindeki heyecanı daha da artırdı.