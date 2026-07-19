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Piqué: Arjantin, İspanya'yı yenerse çok sevinirim!

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
G. Pique
İspanya
Arjantin
ABD

Neden?

2010 Dünya Kupası şampiyonu eski İspanyol savunma oyuncusu Gerard Piqué, bugün Pazar günü New York’ta ülkesinin milli takımı ile Arjantin arasında oynanacak final karşılaşmasının “Katar’da oynanmayan final maçı” olduğunu belirterek, bunun Dünya Kupası tarihinin en iyi finallerinden biri olacağını vurguladı.

39 yaşındaki Piqué, 39 yaşındaki Piqué, İspanyol "AS" gazetesine verdiği röportajda, "La Roja"nın Güney Afrika'daki başarısından 16 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu kazanabileceğini, bunun için ise Lionel Messi'nin liderliğindeki ve üst üste ikinci şampiyonluğu hedefleyen Arjantin milli takımı karşısında hücum futboluna sadık kalıp top hakimiyetini elinde tutması gerektiğini belirtti.

Eski Barcelona yıldızı, 39 yaşındaki arkadaşı Messi'nin, ABD liginde oynamasına rağmen sergilediği performansı övdü ve onu "en zeki" olarak nitelendirerek, "doğuştan gelen yeteneği sayesinde yaşına rağmen ceza sahası yakınında tehlikeli pozisyonlar yaratabildiğini" vurguladı.

Piqué, İspanya milli takımını Güney Amerika takımlarının ustalıkla uyguladığı “fiziksel temas” konusunda uyardı ve İspanya’nın tarihsel olarak bu oyun tarzı karşısında zorluklar yaşadığını, bunun mevcut turnuvada Uruguay maçında da görüldüğünü belirtti.

Piqué, galibiyetin anahtarının “cesaret, yüksek pres ve top hakimiyeti”nde yattığını belirterek, Arjantin’e ceza sahası yakınında boşluklar bırakmanın, özellikle de “her zaman savunmacıları atlatmanın bir yolunu bulan” Messi’nin varlığında son derece tehlikeli olacağı konusunda uyardı.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Arjantin crest
Arjantin
ARG

Luis de la Fuente’nin takımının 2010 nesline çok benzediğini belirten Piqué, “karizma galibiyetten sonra gelir, öncesinde değil” diyerek, turnuva boyunca sadece bir gol yiyen takımın savunma performansını övdü.

İspanya ile arkadaşı Messi arasında taraf tutup tutmayacağına dair bir soruya yanıt veren Piqué, “İspanya’nın kazanmasını diliyorum, ancak Arjantin kazanırsa Messi için de mutlu olacağım” dedi ve FIFA’dan aldığı davet üzerine maçı çocuklarıyla birlikte stadyumda izleyeceğini ekledi.

Piqué, İspanyol yıldız Lamine Yamal’ın bugün dünya şampiyonu olması halinde, kendisinin de organizatörlüğünü üstlendiği ve yakında İtalya’nın Milano kentinde düzenlenecek olan “Krallar Ligi” turnuvasının üçüncü edisyonuna takımında yer alacağını açıkladı.

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