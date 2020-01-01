Pique, 12 Haziran'ı dönüş için erken buluyor

La Liga Başkanı Tebas ligin 12 Haziran'da dönmesinden yana. Barcelonalı Pique ise bu tarihin erken olduğu düşüncesinde.

İspanya'da futbolun dönüşü için 12 Haziran tarihi ön plana çıkarken Gerard Pique'ye göre birkaç gün daha beklemenin bir sakıncası yok.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Avrupa'nın önemli liglerinden 'nın resmi dönüş tarihi açıklanırken, ve 'da ise sezonlar iptal edildi. Gözler , ve Premier Lig'in üzerinde.

La Liga Başkanı Javier Tebas, konuyla ilgili Movistar'a verdiği demeçte "Sezonun 12 Haziran'da devam etmesini istiyorum ama bu sayılara bağlı. Kararı verecek olanlar sağlık görevlileri. Aceleye getirmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

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'nın yıldız savunma oyuncusu Pique ise 12 Haziran'ı erken buluyor.

Sezonu tamamlama isteğini anladıklarını ifade eden Katalan stoper, "La Liga'nın sezonu neden tamamlamak istediğini anlıyorum çünkü kaybedecek çok şey var. Biz lideriz ama şampiyonluğu böyle (lig tescil edilince) kazanmak çok çirkin olurdu. Javier'in 12 Haziran'dan bahsettiğini duydum. Sahalardan uzun süredir uzağız. Sakatlık riskinden uzak kalmak için iyi hazırlanmamız gerektiği unutulmamalı. Bence birkaç gün daha beklemenin kimseye bir zararı olmaz." dedi.

Barcelona 8 Mayıs Cuma günü antrenmanlara başladı. Futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, üçerli gruplar halinde ayrı sahalarda idman yapıyorlar.