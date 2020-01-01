Pique, 12 Haziran'ı dönüş için erken buluyor
İspanya'da futbolun dönüşü için 12 Haziran tarihi ön plana çıkarken Gerard Pique'ye göre birkaç gün daha beklemenin bir sakıncası yok.
Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Avrupa'nın önemli liglerinden Bundesliga'nın resmi dönüş tarihi açıklanırken, Fransa ve Hollanda'da ise sezonlar iptal edildi. Gözler La Liga, Serie A ve Premier Lig'in üzerinde.
La Liga Başkanı Javier Tebas, konuyla ilgili Movistar'a verdiği demeçte "Sezonun 12 Haziran'da devam etmesini istiyorum ama bu sayılara bağlı. Kararı verecek olanlar sağlık görevlileri. Aceleye getirmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
Barcelona'nın yıldız savunma oyuncusu Pique ise 12 Haziran'ı erken buluyor.
Sezonu tamamlama isteğini anladıklarını ifade eden Katalan stoper, "La Liga'nın sezonu neden tamamlamak istediğini anlıyorum çünkü kaybedecek çok şey var. Biz lideriz ama şampiyonluğu böyle (lig tescil edilince) kazanmak çok çirkin olurdu. Javier'in 12 Haziran'dan bahsettiğini duydum. Sahalardan uzun süredir uzağız. Sakatlık riskinden uzak kalmak için iyi hazırlanmamız gerektiği unutulmamalı. Bence birkaç gün daha beklemenin kimseye bir zararı olmaz." dedi.
Barcelona 8 Mayıs Cuma günü antrenmanlara başladı. Futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, üçerli gruplar halinde ayrı sahalarda idman yapıyorlar.