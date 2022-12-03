Piers Morgan, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrıldıktan sonra kendisine attığı mesajları ortaya çıkardı

Portekizli süperstar, son dönemde kendisini fazlasıyla yıpratan Kırmızı Şeytanlar dönemini unutmak istiyor.

NE OLDU? Morgan, Portekizli yıldızla bir dizi mesaj alışverişinde bulundu ve her ikisi de Manchester kulübünden ayrıldıktan sonra duyduğu özgürlük duygusu hakkında konuştu.

Röportajla Ronaldo'nun United'dan kovulmasına yardımcı olan TV sunucusu, Suudi Arabistan transfer söylentilerinin de erken olduğunu düşünüyordu.

NE SÖYLEDİLER: "Cristiano'ya Cesur Yürek'teki William Wallace'ın 'Özgürlük!' diye bağırdığı bir GIF mesajı gönderdim," diye açıkladı Morgan.

“Bunun nasıl hissettiğinin mükemmel bir özeti olduğunu düşündü. Cevabı 'Kuş kadar özgür' oldu."

Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'a bir transferle ilgili haberler üzerine Morgan şöyle yanıt verdi:

"Bu Dünya Kupası'nda başarılı olursa, gerçekten istediğini elde edeceğini düşünüyor, bu da Şampiyonlar Ligi'nde oynaya bir kulübe gitmek istediği anlamına gelebilir.

"Kariyerinin bu aşamasında mesele para değil. En üst düzeyde futbol oynamak, rekorlar kırmak ve kupalar kazanmak için yanıp tutuşan bir arzu söz konusu.

"Ve Ronaldo, bunu tarihte diğer tüm oyunculardan daha fazla ülkede yaptı."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Avrupa'nın en iyi takımlarından birine transfer olmak istiyor olsa da, Dünya Kupası'ndaki performansı şansını artırmıyor.

Rekor kıran bir açılış günü golüyle manşetlere taşındı, ancak o zamandan beri 37 yaşındaki oyuncu yetersiz kaldı.

Ve cuma günü müthiş bir geri dönüş zaferi kaydeden Güney Kore'nin Portekiz'e karşı galibiyetinde kişisel olarak sorumlu olan futbolculardan birisiydi.

İKİ FOTOĞRAFTA:

BİLİYOR MUSUN? Ronaldo, Dünya Kupası turnuvalarında tam olarak 100 şut denedi, tam şut verileri mevcut olduğundan beri (1966) bu sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Üçüncü maç gününde yenilgiye uğramasına rağmen Portekiz, H Grubu'nun lideri olarak ilerlemeye devam etti.

Yani bu durum, salı günü son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacakları anlamına geliyor.