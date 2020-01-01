Pierre Webo: İnsanlar ten renklerine göre ayrılamaz

PSG maçında ırkçılığa maruz kalan Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yapılan - maçında, dördüncü hakem Constantin Coltescu'nun ırkçı ifadelerine maruz kalan turuncu-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Pierre Webo, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Webo, "Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile oynadığımız maçta insanlık adına üzücü bir olay yaşadık. Bana kullanılan ırkçı kelimeye tepki göstererek net bir duruş sergileyen ve sahaya çıkmayan Başakşehir ailesine teşekkür ediyorum. Paris Saint-Germain Kulübü de bize destek verip sahaya çıkmayarak olay karşısında önemli bir duruş göstermiştir. Irkçılık asla kabul edilemez, insanlar ten renklerine göre ayrılamaz" ifadelerini kullandı.