Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk NAC Breda'yı sırtlıyor

Babasının yolundan ilerleyen 21 yaşındaki golcü takımının en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk, attığı gollerle babasının izinden gitmeye devam ediyor.

Eerste Divisie takımlarından NAC Breda'da forma giyen 21 yaşındaki oyuncu son olarak takımının 3-1 kazandığı Utrecht II maçında attığı frikik golüyle gol sayısını 13'e çıkardı.

Geçtiğimiz sezonu 25 maçta altı golle tamamlayan ve bu sezon henüz 23 maçta 13 gole ulaşan Sydney, attığı gollerle takımının en golcü oyuncusu konumunda.

Sezonu ilk ikide yer alan takımın Eredivisie vizesi alacağı ligde Cambuur ve De Graafschap'ın ardından üçüncü sırada yer alan NAC Breda'da, frikik konusunda babası gibi uzmanlaşma yolunda ilerleyen Sydney dışındaki en golcü oyuncularsa sekizer gollü Mario Bilate ve Mounir El Allouchi.

Milli olmadı

Futbola VV Beek Vooruit altyapısında başlayan 1.88 boyundaki Sydney van Hooijdonk alt yaş kategorilerinde hiç milli olmamasına rağmen yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekiyor.

Genç oyuncu babasının Fenerbahçe forması giydiği dönemde sıklıkla Fenerbahçe antrenmanlarında takımla birlikte zaman geçiriyordu.

Pierre van Hooijdonk Fenerbahçe'de ne yaptı?

Fenerbahçe formasını iki sezon giyen Hollandalı oyuncu iki lig şampiyonluğu yaşadı.

Özellikle 2003-2004 sezonunda kazanılan şampiyonluğa birçoğu frikikten olmak üzere 24 gollük katkı sağlayan Van Hooijdonk, sonraki sezonuysa 26 maçta 10 golle tamamlamıştı. Hooijdonk 46 kez milli formayı da giymişti.

1991-1995 yılları arasında ve 2005-2006 sezonunda şimdi oğlunun formasını giydiği NAC Breda için oynayan efsane golcü NAC Breada formasıyla 132 maçta 86 gol atmıştı.