Pierre van Hooijdonk, NAC Breda'dan derhal istifa etti

NAC Breda, Çarşamba günü internet sitesinde yaptığı açıklamada, Pierre van Hooijdonk'un teknik danışmanlık görevinden derhal istifa ettiğini duyurdu. Bu karar, eski forvetin oğlu Sydney van Hooijdonk'un Portekiz'in Estrela Amadora takımına transferinde şüpheli bir rol oynadığına dair tartışmaların hemen ardından geldi.

Van Hooijdonk, kulübün web sitesinde yayınladığı bir açıklamada kararını şöyle açıkladı: "Bu kararı, her zaman vicdanım ve onurumun sesini dinleyerek NAC'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğimi bilerek alıyorum. STAK, Denetim Kurulu ve yönetim kurulunun bana duyduğu güvene rağmen, yaşanan kargaşa ve genel havadan dolayı, şu anda da NAC'nin çıkarları doğrultusunda hareket etmenin en iyisi olduğu sonucuna vardım. Bu nedenle danışmanlık görevimden ayrılmaya karar verdim."

NAC yönetimi, Van Hooijdonk'un danışmanlıktan ayrılma kararına kısa bir açıklama yaptı. "NAC, Pierre'e son sezonlarda denetçi ve teknik danışman olarak yaptığı işbirliği için teşekkür eder."

NAC'den ayrılan teknik danışman, oğlu Sydney'in Estrela Amadora'ya bedelsiz transferinde rol oynadığı ve bu transferde herhangi bir yeniden satış maddesi şart koşulmadığı iddialarıyla suçlanıyor. Van Hooijdonk bu iddiaları kesin bir dille reddediyor, ancak oğlunun gelmesiyle birlikte danışmanlık görevinden ayrılması gerektiğini kabul ediyor - yine de güvenilirliğinin sorgulanmadığını ısrarla vurguluyor.

Van Hooijdonk, Pazar günü Studio Voetbal programında, sert eleştirilerin kendisini etkilediğini, özellikle de bu durumun gerçekleri yansıtmadığını düşündüğü için, açıkladı. ''Elbette. Özellikle de bu olaydaki rolünüzün ne olduğunu biliyorsanız. Aslında bu, gerçek olmayan iddialar olduğu için daha da acı verici'' diye söze başlayan Van Hooijdonk, iddiaları çürütmeye çalıştı.

"İş açısından bu konuyla hiçbir ilgim olmadı," diye devam etti. "Şu anda oynadığı kulüpten bir telefon almadım, ki bu da ima edilmişti; kimseyle konuşmadım. Her şeyi, tüm yazışmaları gösterdim. O halde bana kalırsa durum gayet açık. Ama tabii ki, danışmanlık rolü üstlendiğim için her zaman bir bağlantı kurabilirsiniz."

Van Hooijdonk geçen hafta Voetbal International gazetesi muhabiri Joost Blaauwhof'un davranışını eleştirdi ve bir WhatsApp sohbetini X'e attı. Eski forvet, "Gerçeği ortaya çıkarmak yerine başka bir çıkar peşinde olan bir 'gazeteci'," diye alay etti.