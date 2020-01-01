Pickford: Herkes İngiliz milli futbolculardan nefret ediyor

Everton'ın file bekçisi aldığı eleştirileri İngiltere Milli Takımı'nda oynuyor olmasına bağlıyor.

kalecisi Jordan Pickford eleştirileri kırıcı bulduğunu söylerken İngiltere Milli Takımı'nda oynayan futbolculardan nefret edildiğini savundu.

karşısında yaptığı hatayla gole sebebiyet veren Pickford, 3-1 kazandıkları müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ilginç bir iddiada bulundu.

Sky Sports yorumcusu Gary Neville başta olmak üzere birçok medya mensubunun milli takım oyuncularına haksızlık ettiğini savunan Pickford, "Medya, hep İngiltere Milli Takımı'nda oynayan oyuncuların üzerine geliyor. Bir nedenden dolayı milli takımdayken herkes sizden nefret ediyor. Tüm oyuncular paylarını alıyorlar. İngiltere Milli Takımı'nda oynamanın realitelerinden biri bu. Bunlara katlanmak zorundasınız." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Pickford 2018 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin formasını giymiş ve gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Fakat 25 yaşındaki file bekçisi son dönemde yaptığı hatalarla eleştiriliyor.