Phil Foden, sosyal medyayı salladı: Kediyle olan benzerliği hayrete düşürdü
NE OLDU? Foden, İngiltere'nin en klas, teknik olarak yetenekli oyuncularından birisi konumunda bulunuyor.
Ve genellikle futbolun en seçkin orta saha oyuncularından bazılarıyla karşılaştırılıyor ki bu durum oldukça doğal...
Ancak, bu sefer kıyaslandığı şey bir futbolcu değil; bir kedi!
Phil Foden as a cat. pic.twitter.com/iUQ35OTprn— STUART PIPER⚒️ (@westhambythesea) November 30, 2022
BÜYÜK RESİM: Söz konusu kedinin bakışları ve duruşu Foden'a inanılmaz derecede benziyor ve bu nedenle, Foden'a benzetilen bu kendi sonsuza kadar ünlü olacak.
Öte yandan, yakın zamana kadar, genç oyuncunun bu Dünya Kupası'ndaki başarılarından dolayı tarihe geçmesi pek olası görünmüyordu.
İngiltere'nin üç grup maçından sadece birine başlayabildi. Ancak, Galler'e karşı gol attıktan sonra eleme turları için takıma girmiş olabilir.
FODEN İÇİN SIRADA NE VAR? Oluşturduğu ilgi nedeniyle bu tweet'i gördüğü neredeyse kesin olsa da, Foden'ın dikkati yalnızca İngiltere'nin pazar günü Senegal ile oynayacağı son 16 turunda olacak.
Foden, bu önemli maçta iyi bir rol oynamayı ve İngiltere'yi son sekiz arasına sokmayı umacak.
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