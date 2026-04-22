PGA Turu 2026: PGA takvimi ve nasıl izlenir

Amerika'da golf hayranıysanız, artık vakit kaybetmenin sırası değil; çünkü güneşli Hawaii'de düzenlenecek Sony Open ile PGA Tour'un 111. sezonu başlamak üzere. Yarışmada bir adım önde olmak isteyen golf severler için PGA Tour takvimini ve sonuçlarını takip etmek hayati önem taşıyor; GOAL olarak biz de bu konuda size destek oluyoruz.

PGA Tour, kapsamlı takvimi boyunca inanılmaz golf yeteneklerini sergileyerek dünyanın her yerinden sporseverlerin ilgisini çekiyor.

Son birkaç yıl, Masters, The Players, The Tour Championship ve diğer dört önemli turnuva dahil olmak üzere 2025 sezonunu altı PGA Tour galibiyetiyle tamamlayan Scottie Scheffler'ın yılı oldu. Ayrıca, muhteşem bir yılı tamamlamak üzere 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

Bu yılki sezon da büyük ölçüde aynı olacak; ana kupa kısmı playofflara kadar sürecek ve Ağustos ayında Tour Championship ile sona erecek. GOAL, önümüzdeki yıl dünyanın en büyük ve en prestijli golf turunda neler olacağına ve tüm aksiyonu nasıl izleyip canlı yayınlayabileceğinize dair tam bir özet sunuyor.

PGA Tour 2026 takvimi

Tarih Etkinlik Kazanan 15-18 Ocak Sony Open Hawaii Chris Gotteruo 22-25 Ocak The American Express Scottie Scheffler 29 Ocak - 1 Şubat Farmers Insurance Açık Justin Rose 5-8 Şubat WM Phoenix Açık Chris Gotterup 12-15 Şubat AT&T Pebble Beach Pro-Am Collin Morikawa 19-22 Şubat The Genesis Invitational Jacob Bridgeman 26 Şubat - 1 Mart Cognizant Classical Nico Echsvarria 5-8 Mart Arnold Palmer Davet Turnuvası Akshay Bhatia 5-8 Mart Porto Riko Açık Ricky Castillo 12-15 Mart The Players Şampiyonası Cameron Young 19-22 Mart Valspar Şampiyonası Matt Fitzpatrick 26-29 Mart Texas Children's Houston Açık Gary Woodland 2-5 Mart Valero Teksas Açık J.J Spaun 9-12 Nisan Masters Turnuvası Rory McIlroy 16-19 Nisan RBC Heritage Matt Fitzpatrick 23-26 Nisan New Orleans Zurich Classic 30 Nisan - 3 Mayıs Cadillac Şampiyonası 7-10 Mayıs Truist Şampiyonası 7-10 Mayıs ONEFlight Myrtle Beach Klasik 14-17 Mayıs PGA Şampiyonası 21-14 Mayıs CJ Cup Byron Nelson 28 - 31 Mayıs Charles Schwab Challenge 4-7 Haziran Memorial Turnuvası 11-14 Haziran RBC Kanada Açık 18-21 Haziran ABD Açık 25-28 Haziran Travelers Şampiyonası 2-5 Temmuz John Deere Klasik 9-12 Temmuz Genesis İskoç Açık 9-12 Temmuz ISCO Şampiyonası 16-19 Temmuz The Open 16-19 Temmuz Corales Puntacana Şampiyonası 23-26 Temmuz 3M Açık 30 Temmuz - 2 Ağustos Rocket Classic 6-9 Ağustos Wyndham Şampiyonası 13-16 Ağustos FedEx St. Jude Şampiyonası 20-23 Ağustos BMW Şampiyonası 27-30 Ağustos Tur Şampiyonası 24-27 Eylül Başkanlar Kupası

PGA Tour turnuvalarında en çok galibiyet alan isim kimdir?

Getty Images

Tiger Woods ve Sam Snead, 82 galibiyetle PGA Tour'un tüm zamanların en başarılı oyuncuları listesinin zirvesinde eşit durumdalar. Fiji'li Vijay Singh, 34 turnuva galibiyetiyle en çok ödül kazanan Amerikalı olmayan oyuncudur. Şu anda 36 yaşında olan Kuzey İrlandalı Rory McIlroy, 25'ten fazla turnuva galibiyetiyle (26) en genç aktif oyuncudur. Bu galibiyetlerin sonuncusu, Mayıs ayında düzenlenen Wells Fargo Championship'te elde edildi.

🇺🇸 ABD'de PGA Tour'u nasıl izleyebilirsiniz?

PGA Turu, ABD'de bir kez daha Golf Channel, NBC, ESPN ve CBS kanallarında yayınlanacak. Turnuvaların büyük çoğunluğu Golf Channel tarafından canlı olarak yayınlanacak, ancak ESPN ve CBS, The Masters ve PGA Şampiyonası'nı, USA Network ve NBC ise ABD Açık ve Açık Şampiyonası'nı yayınlayacak.

PGA Tour sezonunun tamamını canlı olarak izlemenizi sağlayacak harika bir yayın hizmeti FuboTV'dir. Fubo, ilk ay 45,99 dolar, sonraki aylarda ise aylık 55,99 dolar olan yeni "Fubo Sports" paketi de dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunmaktadır. Tennis Channel, ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel kanalları içeren 28'den fazla kanalla, bu hizmet sadeleştirilmiş ve spor odaklıdır. Diğer Fubo planları arasında temel "Pro" paketi (aylık yaklaşık 85 $), üst düzey "Elite" (aylık yaklaşık 95 $) ve İspanyolca spor ve eğlence kanalları sunan "Latino" paketi bulunmaktadır. Fubo, tüm planları için yeni abonelere 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunmaktadır.

🇬🇧 İngiltere'de PGA Tour'u nasıl izleyebilirsiniz?

Birleşik Krallık'ta tüm PGA Tour etkinliklerini canlı ve özel olarak Sky Sports üzerinden izleyebileceksiniz. Halihazırda Sky abonesiyseniz, Sky Sports paketini istediğiniz zaman çevrimiçi olarak veya My Sky uygulaması üzerinden ekleyebilirsiniz. Paketler, Sky Stream ile aylık 20£'dan başlıyor. Sky Sports+ paketi ek ücret ödemeden dahil olup, izleyicilere çok çeşitli spor dallarından çok daha fazla canlı etkinliği izleme imkanı sunuyor. Sky Sports uygulaması, abonelerin hareket halindeyken canlı spor yayınlarını indirip izlemelerine olanak tanır ve iPhone, iPad ve Android'de mevcuttur.

NOW TV, spor tutkunları için çeşitli abonelik seçenekleri sunar. Bunlardan biri olan "Sports Day Membership", 14,99 £ karşılığında 24 saat boyunca 12 Sky Sports kanalının tümüne erişim sağlar. NOW'un "Fully Flexible Sports Month Membership" üyeliği de yine sınırsız Sky Sports erişimi sunar, ancak bu erişim 30 gün boyunca geçerlidir. Bu üyelik aylık 29,99 £'dur ve ay sonuna kadar iptal edilmediği takdirde otomatik olarak yenilenir.

🛜 VPN ile her yerden PGA Tour'u izleyin

Getty Images

Bölgenizde PGA Tour yayınları mevcut değilse veya seyahatteyseniz, bir VPN kullanarak bulunduğunuz her yerden maçları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmanıza ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmenize olanak tanıyan güvenli bir bağlantı oluşturur.

Hangi VPN'i seçeceğinizden emin değilseniz ExpressVPN'i öneririz, ancak hangisinin sizin için en uygun olduğunu belirlemek için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.