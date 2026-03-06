PGA Turu 2026: PGA programı ve nasıl izlenir

Amerika'da golf hayranıysanız, PGA Tour'un 111. sezonu güneşli Hawaii'de Sony Open ile başlayana kadar çok fazla zaman kalmadı. PGA Tour'un programını ve sonuçlarını takip etmek, rekabette önde olmak isteyen golf tutkunları için çok önemlidir ve GOAL olarak size bu konuda yardımcı olacağız.

Son birkaç yıl, 2025 sezonunu Masters, The Players, The Tour Championship ve diğer dört önemli turnuva dahil olmak üzere altı PGA Tour galibiyetiyle tamamlayan Scottie Scheffler'a adanmıştı. Ayrıca, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak muhteşem bir yılı tamamladı.

Sezon bu yıl da büyük ölçüde aynı olacak, ana kupa kısmı playofflara kadar devam edecek ve Ağustos ayında Tour Championship ile sona erecek. GOAL, önümüzdeki yıl dünyanın en büyük ve en prestijli golf turunda neler olacağını ve tüm aksiyonu nasıl izleyebileceğinizi ve yayınlayabileceğinizi size tam olarak anlatıyor.

PGA Tour 2026 takvimi

Tarih Etkinlik Kazanan 15-18 Ocak Sony Open Hawaii Chris Gotteruo 22-25 Ocak The American Express Scottie Scheffler 29 Ocak - 1 Şubat Farmers Insurance Open Justin Rose 5-8 Şubat WM Phoenix Open Chris Gotterup 12-15 Şubat AT&T Pebble Beach Pro-Am Collin Morikawa 19-22 Şubat The Genesis Invitational Jacob Bridgeman 26 Şubat - 1 Mart Cognizant Klasik Nico Echsvarria 5-8 Mart Arnold Palmer Invitational 5-8 Mart Puerto Rico Açık 12-15 Mart The Players Championship 19-22 Mart Valspar Şampiyonası 26-29 Mart Texas Children's Houston Open 2-5 Mart Valero Texas Açık 9-12 Nisan Masters Turnuvası 16-19 Nisan RBC Heritage 23-26 Nisan New Orleans Zürih Klasik Turnuvası 30 Nisan - 3 Mayıs Cadillac Şampiyonası 7-10 Mayıs Truist Şampiyonası 7-10 Mayıs ONEFlight Myrtle Beach Classic 14-17 Mayıs PGA Şampiyonası 21-14 Mayıs CJ Kupası Byron Nelson 28 - 31 Mayıs Charles Schwab Challenge 4-7 Haziran The Memorial Turnuvası 11-14 Haziran RBC Kanada Açık 18-21 Haziran ABD Açık 25-28 Haziran Travelers Championship 2-5 Temmuz John Deere Classic 9-12 Temmuz Genesis İskoçya Açık 9-12 Temmuz ISCO Şampiyonası 16-19 Temmuz The Open 16-19 Temmuz Corales Puntacana Şampiyonası 23-26 Temmuz 3M Açık 30 Temmuz - 2 Ağustos Rocket Classic 6-9 Ağustos Wyndham Şampiyonası 13-16 Ağustos FedEx St. Jude Şampiyonası 20-23 Ağustos BMW Şampiyonası 27-30 Ağustos Tur Şampiyonası 24-27 Eylül Başkanlar Kupası

PGA Tour turnuvalarında en çok galibiyet alan oyuncu kimdir?

Tiger Woods ve Sam Snead, 82 galibiyetle PGA Tour'un tüm zamanların en iyi oyuncuları listesinin en üstünde yer alıyor. Fijili Vijay Singh, 34 tur galibiyetiyle en çok ödül alan Amerikalı olmayan oyuncu. Kuzey İrlandalı Rory McIlroy, 36 yaşında, 25'ten fazla tur galibiyeti (26) ile en genç aktif oyuncu. Bu galibiyetlerin sonuncusu, Mayıs ayında Wells Fargo Championship'te geldi.

🇺🇸 ABD'de PGA Tour'u nasıl izleyebilirsiniz?

PGA Tour, ABD'de Golf Channel, NBC, ESPN ve CBS kanallarında bir kez daha yayınlanacak. Turnuvaların büyük çoğunluğu Golf Channel tarafından canlı olarak yayınlanacak, ancak ESPN ve CBS The Masters ve The PGA Championship'i, USA Network ve NBC ise US Open ve The Open Championship'i yayınlayacak.

PGA Tour sezonunun tamamını canlı olarak izleyebileceğiniz harika bir yayın hizmeti FuboTV'dir. Fubo, ilk ay 45,99 dolar, sonraki aylar için ise aylık 55,99 dolar olan yeni "Fubo Sports" dahil olmak üzere birden fazla abonelik planı sunmaktadır. Tennis Channel, ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel ağlar dahil olmak üzere 28'den fazla kanal ile spor odaklı ve modern bir hizmettir. Diğer Fubo planları arasında temel "Pro" paketi (aylık yaklaşık 85 $), daha üst düzey "Elite" paketi (aylık yaklaşık 95 $) ve İspanyolca spor ve eğlence kanalları sunan "Latino" paketi bulunmaktadır. Fubo, tüm planları için yeni abonelere 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunmaktadır.

🇬🇧 İngiltere'de PGA Tour'u izleme

İngiltere'de, tüm PGA Tour etkinliklerini Sky Sports'ta canlı ve özel olarak izleyebilirsiniz. Mevcut bir Sky müşterisiyseniz, Sky Sports'u çevrimiçi olarak veya My Sky uygulaması aracılığıyla istediğiniz zaman ekleyebilirsiniz. Paketler, Sky Stream ile aylık 20£'dan başlar. Sky Sports+ ek ücret ödemeden dahildir ve izleyicilerin çeşitli spor dallarında çok daha fazla canlı etkinliği izlemesine olanak tanır. Sky Sports uygulaması, abonelerin hareket halindeyken canlı sporları indirip izlemelerine olanak tanır ve iPhone, iPad ve Android'de kullanılabilir.

NOW TV, sporseverler için çeşitli abonelik seçenekleri sunar. Bunlardan biri, 14,99 £ karşılığında 24 saat boyunca 12 Sky Sports kanalının tümüne erişim sağlayan "Sports Day Membership" (Spor Günü Üyeliği)dir. NOW'un "Fully Flexible Sports Month Membership" üyeliği de sınırsız Sky Sports erişimi sunar, ancak bu sefer 30 gün boyunca. Bu üyelik aylık 29,99 £'dur ve ay sonundan önce iptal edilmedikçe otomatik olarak yenilenir.

🛜 VPN ile PGA Tour'u her yerden izleyin

PGA Tour yayınları bölgenizde mevcut değilse veya seyahat ediyorsanız, VPN kullanarak bulunduğunuz yerden yayınları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmanıza ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmenize olanak tanıyan güvenli bir bağlantı oluşturur.

Hangi VPN'i seçeceğinizden emin değilseniz ExpressVPN'i öneririz, ancak sizin için en uygun olanı belirlemek için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.