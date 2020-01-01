PFDK'den Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile siyah-beyazlı kulübe ve Fenerbahçe'ye para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 75 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

Kurulun, Ziraat Kupası'nda GMG Kırklarelispor karşısında izin alınmadan pankartla sahaya çıkmasından dolayı Kulübüne 24 bin lira para cezası kestiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın ise resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.