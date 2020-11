Peter Crouch: "Marcelo'yu yumruklamak istedim!"

İngiliz eski milli golcü Peter Crouch, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Marcelo'ya olan kızgınlığını anlattı...

Peter Crouch, forması giydiği dönemde ile oynadıkları bir maçta Marcelo ile arasında geçenleri anlattı.

2011 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelen Tottenham'da Crouch, maçın henüz 15. dakikasında ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmış ve mücadeleyi İspanyol devi 4-0 kazanmıştı.

From the Horses Mouth isimli bir podcast programında o anısını anlatan Crouch, "Gördüğüm kartlara pek bahanem yok. İlki heyecanımdan kaynaklıydı, Sergio Ramos'a yaptığım bir müdahale sonrasında görmüştüm. İkincisinde ise Marcelo karşısında topu engellemek isterken ona da bir hamle yaptım ama asla dokunmadım. Marcelo o an havaya zıpladı ve yuvarlanarak yere düştü. Hakeme baktığı ve kırmızı kartı gördükten sonra ayaklanarak sevindiği bir görüntü vardı. O an hayatımda birini yumruklamayı daha fazla istememiştim! Üzerime oynayıp maçı kazandılar." dedi.

O dönem Jose Mourinho yönetiminde olan Real Madrid, yarı finalde ise ezeli rakibi 'ya elenmişti.