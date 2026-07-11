Peter Bosz, PSV’deki ilk maçına çıkan oyuncudan oldukça memnun

Sven Mijnans, Polonyalı Rakow’a karşı oynanan maçta (3-2) yedek olarak oyuna girerek PSV’deki gayri resmi ilk maçını geride bıraktı. AZ’den transfer edilen orta saha oyuncusu, Eindhoven’daki iki takım arkadaşından şimdiden çok etkilendi.

Mijnans, Eindhovens Dagblad gazetesine verdiği röportajda Mauro Júnior ve Joey Veerman'ı övdü. “Bu iki oyuncunun topla çok rahat oynadığını görebiliyorsunuz. Ancak bu sezon için henüz netleşmesi gereken çok şey var.”

“Şu an hâlâ biraz arayış içindeyiz, bunun nedeni de birçok oyuncunun Dünya Kupası’ndan dönüyor olması. Oyun düzeni kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Çok fazla ileri baskı yapıyoruz ve nadiren geriye çekilip blok oluşturuyoruz,” diye analiz ediyor Mijnans, ki kendisi geçen yıl PSV’ye yapılacak büyük bir transferin son anda suya düşmesini yaşamıştı.

“O dönem benim için zordu. Çok büyük bir transfer olacaktı ve darbe sert oldu, çünkü o adımı atmaya hazır olduğumu hissediyordum.” Ismael Saibari’nin PSV’den ayrılmasının ardından, sonunda Eindhoven’daki bu üst düzey kulübe geçiş gerçekleşti.

“Ismael Saibari’nin satıldığı anda, PSV’nin yeni mali yılında, kulüp hemen benimle iletişime geçti,” diye açıklıyor orta saha oyuncusu. “Benim için bu çok ilginç bir meydan okuma, çünkü PSV yıllardır Şampiyonlar Ligi’nin ana turnuvasında oynuyor. Conference Ligi ile o turnuva arasındaki yoğunluk farkını şimdi deneyimleyeceğim.”

Peter Bosz, Mijnans’ın PSV’deki ilk sınavından memnun. “Harika bir izlenim. Tabii ki futbol oynayabildiğini hemen görebiliyorsunuz. Yakında onunla keyifli bir şekilde çalışmaya başlayacağım,” diyor De Telegraaf’a verdiği röportajda.

“Yeni oyuncuları başlangıçta bir süre rahat bırakmak benim alışkanlığımdır. Bu çocuklar zaten çok fazla izlenim ediniyorlar. Herkesin söyleyecek bir şeyi var. O yüzden hemen oyun tarzı ve benzeri konulara ayrıntılı bir şekilde girmeye başlamam. Yakında antrenman kampında konuşmak için bolca vaktimiz olacak ve orada tüm bunları ele alacağız,” diyen PSV teknik direktörü, Mijnans’ı ‘zeki bir oyuncu’ olarak tanımladı.

“Bu da mantıklı, değil mi? O, süper patlayıcı bir hıza sahip değil. Sahada iyi düşünenler genellikle bu tür oyunculardır ve o da öyle yapıyor,” diye sözlerini tamamladı Bosz.