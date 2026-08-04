Chris Woerts, Peter Bosz’un PSV’de sezonu tamamlayamayacağını düşünüyor. “Etkinin bittiğini” savunan Woerts, Eindhoven ekibinin başarılı teknik direktörünün yakında görevden alınacağını öne sürüyor.

Pazartesi akşamı Nieuws van de Dag programında PSV’deki durum ele alındı. Eindhoven ekibi transfer piyasasında henüz çok aktif olmadı ve Brabant temsilcisi geçen pazar Johan Cruijff Schaal maçında AZ karşısında ağır bir yenilgi aldı (4-0).

Woerts, Bosz için bu sezon büyük sorunlar bekliyor. “Bosz yeni milli takım teknik direktörü olmalıydı ama şimdi gelişmelerin gerisinde kaldı. Pazar gününün ardından PSV içinde baskı altında. Böyle performans göstermeye devam ederse sezonu tamamlayamaz.”

Programda yer alan Bram Moszkowicz ise bu öneriyi saçma buluyor. “Bunu tek bir maça dayanarak söyleyemezsin, değil mi?” diyerek itiraz etti avukat.

“Hayır, mesele daha çok zihniyet. Böyle bir grubun yapısı... Şimdi dördüncü yılına giriyor. Bu, bir teknik direktör için çok uzun bir süre. Genelde o zaman etki ortadan kalkmış olur” dedi Woerts.

“Peter’ı çok iyi tanıyorum. Onunla Feyenoord’da birlikte çalıştım. Çok iyi bir insan ve iyi bir analist ama artık PSV’de çok uzun süredir görevde” diyerek sözlerini noktaladı spor pazarlamacısı.



