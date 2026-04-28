Peter Bosz, PSV - Ajax maçı öncesinde birkaç gün içinde çok olumlu bir haber aldı

ESPN'in Salı sabahı bildirdiğine göre, Ruben van Bommel rehabilitasyon sürecinde önemli bir adım attı. Forvet oyuncusu, Salı günü Philips Stadyumu'nda halka açık bir antrenman gerçekleştiren PSV'nin antrenman sahasında yeniden görüldü.

Genç sol kanat oyuncusu, 21 Eylül'de Ajax ile oynanan derbi maçında (2-2) çapraz bağlarını yırtarak sakatlanmıştı. Şimdi, 219 gün sonra, Van Bommel tekrar antrenman sahasına çıktı.

Böylece iyileşme sürecinde önemli bir adım attı. ESPN, "Van Bommel Salı günü takıma katıldı, ancak bireysel bir program uyguladı" diye belirtiyor. "Pas ve şut antrenmanlarına katıldı."

Yine de PSV'de henüz kadroya erken bir dönüş beklememek gerekiyor, diyor ücretli kanal. "Bu sezon geri dönüş yapmayacak, gelecek sezona odaklanıyor."

Hafta sonunu takımıyla İbiza'da geçiren Peter Bosz için bu nihayet olumlu bir haber. Teknik direktör, Cumartesi akşamı Ajax ile oynanacak maç öncesinde birçok seçeneğin elinden çıktığını gördü.

Böylece, Johan Cruijff ArenA'daki maçta baş antrenör, Ivan Perisic'ten yararlanamayacak ve Ismael Saibari'nin durumu da büyük bir soru işareti. Hırvat oyuncu cezasını çekiyor, Saibari ise sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Faslı oyuncu Salı günü antrenmana katılmadı.

Jerdy Schouten, Sergiño Dest, Alassane Pléa ve Wessel Kuhn da bu hafta sonu kadroda yer almayacak. Dörtlü, uzun süreli sakatlıklarının rehabilitasyon sürecinde.