Peter Bosz: “KNVB bir fırsatı kaçırdı. Artık çok geç”

Peter Bosz, PSV - Shakhtar Donetsk (1-1) maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, KNVB'nin son dönemde bir fırsatı kaçırdığını söyledi. 62 yaşındaki teknik adama göre futbol federasyonu, Mauro Júnior'u Hollanda Milli Takımı'na kazandırmak için daha fazlasını yapmalıydı, ancak artık bunun için çok geç.

Mauro, bu hafta Brezilya Milli Takımı'ndan ilk davetini aldı. “Onun gibi az tanıdığım bir sol bek” diyerek seçimini açıklayan teknik direktör Carlo Ancelotti, “Onu daha yakından görmek istiyorum, çünkü bana göre çok ilginç bir profile sahip” ifadelerini kullandı.

Ancak Mauro, Hollanda'daki uzun süreli ikametine dayanarak 2022'den bu yana Hollanda Milli Takımı için uygun hale gelmiş olabilirdi. Çok yönlü sol ayaklı oyuncu da buna açık olduğunu birden fazla kez dile getirmişti.

De Telegraaf, “Ancak küçük Brezilyalı son yıllarda PSV'nin önemli isimlerinden biri haline gelmesine ve dört kez lig şampiyonu olmasına rağmen, teknik direktör Ronald Koeman ya da üst düzey futbol direktörü Nigel de Jong, onu Hollanda Milli Takımı için yoklamak adına hiçbir girişimde bulunmadı” diye yazdı.

Bosz'a göre bu, KNVB adına kaçırılmış bir fırsat. Deneyimli çalıştırıcı perşembe günü bunu açıkça dile getirdi. PSV Teknik Direktörü, “Bence KNVB bir fırsatı kaçırdı. İyi sol bek çok fazla yok” dedi.

Bosz, “Turnuvanın bir noktasında ona başka bir mevkide ihtiyaç duyarsanız, orada da oynayabilir. Bence Hollanda Milli Takımı ondan çok iyi faydalanabilirdi ama artık bunun için sanırım çok geç” sözleriyle devam etti.

Geçen Dünya Kupası'nda Micky van de Ven, Hollanda Milli Takımı'nda sürekli sol bekte oynamıştı ancak Jorrel Hato, Ian Maatsen ve muhtemelen Nathan Aké ile Xavi'nin elinde daha fazla seçenek bulunuyor.