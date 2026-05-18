Peter Bosz, Jordi Cruijff ile temasa geçtiğini açıkladı: "Bana şöyle dedi: ..."

Jordi Cruijff, Peter Bosz'dan Ajax'ın teknik direktörü olmasını istemedi; Bosz bunu NOS'un "Studio Voetbal" programında bizzat doğruladı.

Sunucu Sjoerd van Ramshorst, PSV teknik direktörüne Cruijff'in kendisine teklifte bulunup bulunmadığını doğrudan sordu. "Jordi Cruijff son aylarda sana nazikçe nabız yokladı mı, ya da bu konuyu bir daha düşünmeni istedi mi?" Bosz tek kelimeyle net bir cevap verdi. "Hayır."

"Bana şöyle dedi: 'Bunu bilerek yapmadım, çünkü PSV'de mutlu olduğunu görüyorum. Yani bunu yapmadı.'" Bunun yerine Bosz, bu yıl üçüncü şampiyonluğunu kutladığı PSV ile sözleşmesini iki yıl uzattı.

Bir süreliğine Hollanda milli takımının teknik direktörlüğü de gündeme gelmişti, ancak bu konu biraz karmaşık bir hal aldı. KNVB, Dünya Kupası'ndan sonra mevcut teknik direktör Ronald Koeman ile devam edip etmeyeceğine henüz karar vermedi. Federasyon, öncelikle turnuvanın gidişatını ve sonuçlarını değerlendirmek istiyor.

Bosz, Dünya Kupası'ndan sonra Nigel de Jong tarafından teklif alırsa PSV'deki görevinden ayrılmayı beklemiyor. “Bu konuda herhangi bir anlaşma yapılmadı ve bu, tabiri caizse, beklenen bir durum değil. Normalde böyle bir şey olmaz, PSV'de çok mutluyum ve boşuna iki yıllık sözleşme uzatmadım.”

Van der Vaart'ın sorusuna olumlu yanıt veren Bosz, milli takım teknik direktörlüğünün kendisi için rüya gibi bir iş olacağını söyledi. "Bana çok özel bir şey gibi geliyor," dedi Bosz. Van der Vaart: "Birbirimizi tanıyoruz. O da hayatı seviyor. Milli takım teknik direktörü olarak bu mümkün. Çünkü sadece ara sıra ortaya çıkman gerekiyor."

Arno Vermeulen, KNVB’nin sonuçtan bağımsız olarak Dünya Kupası’ndan sonra Koeman’la yollarını ayırmaya daha erken bir aşamada karar vermiş ve PSV teknik direktörüne teklifte bulunmuş olsaydı, Bosz’un farklı bir yol izleyip izlemeyeceğini merak ediyor.

“O zaman bu konuyu kesinlikle ciddi olarak düşünürdüm,” diye yanıtlıyor Bosz. “Ama neyse. Bu konu hiç gündeme gelmedi ve KNVB'nin bu konuda tam hakkı var. Ancak ben bunu bekleyemem.”