PSV ve Peter Bosz, Go Ahead Eagles karşısında sezonun son deplasman maçına çıkacak. Birkaç oyuncusundan yoksun olan şampiyonluk teknik direktörü, De Adelaarshorst'ta maça hangi 11 oyuncuyla başlayacağını açıkladı.

Matej Kovar, Deventer'de kaleyi koruyacak. Sergiño Dest tekrar forma giyebilir duruma geldi ve geçen hafta Ajax maçında süre aldı. ABD milli takım oyuncusu sol bekte yer alırken, Kiliann Sildillia sağ bek pozisyonunda görev yapacak. Ryan Flamingo ve Yarek Gasiorowski, Eindhoven'dan gelen konuk takımın stoperleri olacak.

Bosz, PSV'nin orta sahasında biraz sürpriz bir kadro kurdu. Paul Wanner, Guus Til ve Noah Fernandez, geçen sezonun kupa şampiyonu karşısında üçlü orta sahayı oluşturacak. Joey Veerman yedek kulübesinde yer alacak.

Ivan Perisic cezasını tamamladı ve Bosz tarafından yine sol kanatta görevlendirildi. Dennis Man sağ kanatta başlıyor, Ricardo Pepi ise Eredivisie'de 81 puana ulaşmayı hedefleyen PSV'nin hücum lideri olarak görev yapıyor.

Go Ahead Eagles kadrosu:

PSV kadrosu: Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest; Fernandez, Wanner, Til; Bajraktarevic, Pepi, Perisic.