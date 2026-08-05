Peter Bosz istediğini aldı: iki mutlak üst düzey transfer PSV’ye geliyor

Kodai Sano ve Filip Kostic'in kendilerini PSV oyuncusu olarak adlandırabilmesi artık sadece an meselesi. Çarşamba günü Eindhoven'da bulunan transfer muhabiri Mounir Boualin'in görüntüleri bunu ortaya koyuyor.

Böylece PSV için önemli bir transfer günü yaşanıyor. Bu nedenle Boualin, sabahın erken saatlerinde Eindhoven'daki Anna TopSupport'taydı.

PSV'nin olası takviyeleri, sözleşmelerini imzalamadan önce her zaman burada sağlık kontrolünden geçiyor.

NEC'den 15 milyon euronun biraz altında bir bedelle gelen 22 yaşındaki Sano, saat 10.00 sularında geldi.

İki saat sonra 33 yaşındaki Filip Kostic de geldi. Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bir aydır bonservisi elindeydi.

Böylece Peter Bosz, çarşamba gününün ilerleyen saatlerinde VriendenLoterij Eredivisie için iki mutlak üst düzey takviyeyle istediğini elde edecek.

Teknik direktör Earnest Stewart, daha önce bu transfer döneminde orta saha oyuncusu Sven Mijnans'ı Philips Stadı'na getirmişti. Mijnans, AZ'den 13 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.