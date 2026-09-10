Peter Bosz, Omroep Brabant'ta verdiği bir ustalık sınıfında Noa Lang hakkında dikkat çekici bir anekdot paylaştı. PSV Teknik Direktörü, hücum oyuncusunun ona göre çok az kişinin bildiği bir yönünü anlattı.

“Bu gerçekten güzel, özel bir hikâye” diye söze başladı Bosz. “Çünkü insanların Noa hakkında oldukça farklı bir algısı var. Ama o ne kadar tatlı bir çocuk! Gerçekten tatlı bir çocuk.”

Ardından Bosz, Malik Tillman'ın 2023 yazında PSV'ye gelişine değindi. “Hayatımda Malik Tillman kadar utangaç bir çocukla daha önce hiç karşılaşmadım. Onunla konuştuğunuzda yere bakıyor. O kadar utangaç.”

“İki hafta sonra onu yanıma çağırıp nasıl olduğunu ve burada mutlu olup olmadığını sordum. Kimlerle vakit geçiriyordu? Sonra bana, ‘Noa beni evine davet etti’ dedi.”

Bosz bunun üzerine hoş bir şaşkınlıkla tepki verince Tillman sözlerini sürdürdü. “Şöyle dedi: ‘Evet, eve bir berber çağırmıştı ve orada hepimiz saçımızı kestirdik’. Noa'nın yaptığı şey tam olarak bu, harika değil mi! Bence bu çok güzel” dedi Bosz.

Lang, geçen yaz 25 milyon euro karşılığında Napoli'ye satıldı ve Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından şu anda yeniden orada bulunuyor. Çarşamba günü disiplin cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı, ancak bu sorunun artık çözüldüğü belirtiliyor.

Tillman da geçen yaz PSV'den ayrıldı. 35 milyon euroluk bir transferle Bayer Leverkusen'e gitti ve hâlâ en iyi formunu arıyor.