Peter Bosz dersini aldı: “O 3 oyuncuyu hemen kovmalıydım”

Peter Bosz, Borussia Dortmund’daki teknik direktörlük dönemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Omroep Brabant için verdiği bir masterclass’ta, Alman devindeki görevine neden kısa sürede son verildiğini anlattı.

Masterclass, Aralık ayının başında Muziekgebouw Eindhoven’da düzenlendi ve bu perşembeden itibaren bölgesel yayın kuruluşunun internet sitesinden izlenebiliyor. Salondan Bosz’a, çok iyi bir oyuncuyla çalışırken teknik direktörün ondan istediğini yapmaması durumunda kendi futbol anlayışından hiç taviz verip vermediği soruldu.

Bosz, bunu Borussia Dortmund’da yaptığını ancak sonradan bundan pişmanlık duyduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı Almanya’da mükemmel bir başlangıç yapmıştı. BVB ile ligdeki ilk beş maçını kazandı ve lider olarak Bayern Münih’in beş puan önüne geçti.

Daha sonra sahasında Real Madrid’e karşı bir Şampiyonlar Ligi maçı oynandı ve Dortmund bu karşılaşmayı 1-3 kaybetti. Bosz, “İşte o zaman Sokratis Papastathopoulos, Yunan stoper, kaleci ve ön liberoyla bir araya gelip, ‘Bu teknik direktör tamamen deli. Çok fazla öne çıkıyoruz. Bakın, üç gol yiyoruz’ dedi” ifadelerini kullandı.

“Takımın aslında dağılmaya başlamasına onlar neden oldu. Benim orada müdahale etmem gerekirdi. Onlarla konuşmalara girmemeliydim, onları hemen göndermeliydim. Bugünkü bilgim olsa bunu yapardım.”

Bosz, Papastathopoulos dışında başka isim vermedi ancak Real Madrid maçında oynayan ve o dönemde düzenli olarak ilk 11’de yer alan kaleci Roman Bürki ile Nuri Sahin’i kastetmiş olabilir.

Bosz, Aralık 2017’de son 13 maçının sadece birini kazanabilmesinin ardından görevden alındı. Ayrıca Louis van Gaal’in bir akşam yemeğinde Dortmund’da tam olarak nelerin yanlış gittiğini öğrenmek istediğini anlattı.

Aubameyang ile sorunlar

Bosz, Van Gaal’e “Aubameyang benim bir numaralı santrforumdu. Ben göreve geldiğimde sportif direktör, kadroda değişiklik olmayacağını ama Aubameyang’ın yine de Çin’e gideceğini söylemişti” dedi. “Dortmund transferden 87 milyon euro alacaktı, kendisi de yılda net 24 milyon euro kazanabilecekti. Böyle bir durumda elde tutulamayacağını anlıyorum.”

Ancak transfer son anda gerçekleşmedi. “Aubameyang buna kızdı; özellikle de sportif direktör bir hafta sonra kadrodan artık kimsenin ayrılmayacağını söyledikten sonra. Çok geçmeden Ousmane Dembélé, 140 milyon euro karşılığında Barcelona’ya satıldı. Aubameyang öfkeliydi ve her gün soyunma odasına bir dakika geç geliyordu.”

Bosz daha sonra Aubameyang’ı karşısına aldığını anlattı. “Bunun şahsen benimle ilgili olmadığını, kulüpten kaynaklandığını söyledi. Aubameyang geç kalmaya devam etti. Sonra bir noktada benim bir basın toplantım vardı ve o, maçtan bir gün önce çok yoğun şekilde ilgilendiği Fransız bir YouTube kanalını çağırdı. Benim için bardağı taşıran son damla bu oldu. O hafta sonu onu oynatmadım.”

Van Gaal, ardından ne olduğunu sordu. “‘Peki sonra?’ diye sordu. Ben de Aubameyang’ı Stuttgart deplasmanına götürmediğimi anlattım. ‘Peki sonra?’ diye Van Gaal yeniden sordu. Bir gün sonra bütün kadronun da yer aldığı bir görüşme ayarladım, çünkü herkesin bu konuda söyleyeceği bir şey vardı. Bir gün sonra da Aubameyang yeniden antrenmana çıktı.”

“Van Gaal bunun üzerine, ‘Hata!!!! Onu göndermeliydin’ dedi. Ben çok şaşırdım ve Aubameyang’ın bir sonraki kış yaklaşık altmış milyon euroya Arsenal’e gittiğini söyledim. Böyle bir oyuncuyu nasıl gönderebilirim ki? Van Gaal’den ne yanıt aldığımı biliyor musun? ‘Hayır, sonra gönderilen sen oldun.’ Aslında öyle de oldu” diyerek sözlerini gülerek noktaladı.



