Peter Bosz, Excelsior - PSV maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Alassane Pléa'nın sakatlığı hakkında daha fazla bilgi verdi. PSV teknik direktörüne göre forvet oyuncusu yaklaşık altı hafta sahalardan uzak kalacak.

Pléa, geçen yaz Borussia Mönchengladbach'tan üç milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Ancak forvet, ligin ikinci maçında dizinden ağır şekilde sakatlanmıştı.

Bu nedenle sezonun kalan bölümünde bir daha forma giyemedi. Geçen cuma antrenmanda yine işler ters gitti. Fransız oyuncu, bir pozisyonun ardından sakatlanarak yerde kaldı.

“Yerde yatıyordu. Geçirdiği yılı düşündüğünüzde bu korkunç bir görüntüydü” diyerek söze başladı son şampiyonun teknik direktörü.

“Sonradan bunun dizi değil de başka bir ağır sakatlık olduğunu öğrenince seviniyorsunuz ama hepimiz yıkıldık. Antrenmana devam edecek hâlimiz de kalmamıştı.”

“Antrenmanı hemen durdurdum. Bunu oyuncularda da fark ettim. Hepsi onun etrafında toplanmıştı ve devam etmenin zamanı değildi” diyerek sözlerini tamamladı Bosz.

Bosz'a göre Pléa'nın PSV'ye dönüşü ancak ekim ayında olacak. Bosz, şimdilik santrfor bölgesinde Ricardo Pepi ve Guus Til'i kullanabilecek.