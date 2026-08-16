Peter Bosz, Excelsior - PSV maçının ardından basın toplantısında Alassane Pléa'nın sakatlığı hakkında daha fazla bilgi verdi. PSV Teknik Direktörü'ne göre golcü oyuncu yaklaşık altı hafta sahalardan uzak kalacak.

Pléa, geçen yaz Borussia Mönchengladbach'tan üç milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Ancak forvet, ligin ikinci maçında dizinden ağır bir sakatlık yaşamıştı.

Bu nedenle sezonun geri kalanında forma giyemedi. Geçen cuma antrenmanda yine terslik yaşandı. Fransız oyuncu, bir pozisyonun ardından sakatlanarak yerde kaldı.

Son şampiyonun teknik direktörü, “Yerde yatıyordu. Geçirdiği yılı düşündüğümüzde bu korkunç bir görüntüydü” dedi.

“Sonradan dizinden olmadığını, başka bir ağır sakatlık olduğunu öğrenince seviniyorsunuz ama hepimiz yıkıldık. Antrenmana devam etmeyi de hiç istemedik.”

“Antrenmanı hemen durdurdum. Bunu oyuncularda da fark ettim. Hepsi etrafında toplanmıştı ve devam etmenin zamanı değildi” diyerek sözlerini tamamladı Bosz.

Bosz'a göre Pléa'nın PSV'ye dönüşü ancak ekim ayında bekleniyor. Bosz, şimdilik santrfor olarak Ricardo Pepi ve Guus Til'i kullanabilecek.