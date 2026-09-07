Peter Bosz, Ajax - PSV maçının ardından sert tepki gördü: "Defol git, hoca"

Henk Spaan, Het Parool'da yine puanlamalar yaptı. Ajax - PSV (1-3) maçının ardından Ruben van Bommel'i sert bir notla öne çıkardı. Eleştirmenin hedefinde Peter Bosz da vardı.

PSV, sezonun ilk büyük maçını kazandı. Ricardo Pepi ile çok hızlı öne geçti, ardından Tolu Arokodare eşitliği sağladı. Son sözü söyleyen golü Lutsharel Geertruida atarak skoru 1-2'ye getirdi. Esmir Bajraktarevic ise uzatma dakikalarında perdeyi kapattı.

Karşılaşmaya ise son olarak Van Bommel'in Ajax savunmacısı Aaron Bouwman'a yaptığı sert faul gölge düşürdü. Bouwman bu müdahale sonrası akciğer ezilmesi ve göğüs kemiğinde ezilme yaşadı.

Spaan'ın Het Parool'daki değerlendirmesinin başlığı şöyle: "Van Bommel soyunma odasında 'sarsılmış haldeydi', Bouwman ise sarsılmış şekilde hastaneye gitmek zorunda kaldı." "Bir futbolcunun, mükemmel bir maçın hatırasını küle çevirip ArenA sahasına savurmayı nasıl başardığı."

Spaan, PSV'nin kanat oyuncusuna bu maçtaki performansı için 4 verdi. 77 yaşındaki spor yazarı, baba Mark van Bommel'den de önce etrafına bakıp ardından dirsek atan bir alaycı olarak söz ediyor. Bu noktada Walter Gargano'nun mağdur olduğu Uruguay - Hollanda (2-3) Dünya Kupası yarı finaline gönderme yapıyor.

"Finalde ise Iniesta'yı alışılmadık bir intikam hareketine sürüklemeyi başardı. Ruben'in yaptığı şeyin alaycı sonuç futboluyla pek ilgisi yoktu" diyen Spaan, kazanılan maçın ardından Bosz'un verdiği röportajı da eleştiriyor.

"Bosz yine o yatıştırıcı analizle köy papazını oynadı: 'Kendini korumak istedi.' Hadi oradan, hoca. Sigortalar, kafadaki kısa devrenin sonucu olarak attı."