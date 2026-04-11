Peter Bosz açıkladı: "Koeman beni PSV'den belirli bir oyuncu hakkında aradı"

PSV teknik direktörü Ronald Koeman, son milli maç aralığında Peter Bosz'u arayarak Joey Veerman'ın durumunu konuştuğunu, Sparta ile oynanan maçın (0-2) ardından düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Cumartesi akşamı PSV, Het Kasteel'de ikna edici bir galibiyet elde etti. Ricardo Pepi ve Ismael Saibari, Hollanda'nın yeni şampiyonu adına golleri attı.

Veerman Cumartesi günü Rotterdam'da yer almadı. Orta saha oyuncusu Sparta maçı için tam olarak hazır değildi, ancak maçın ardından yine de Volendammer hakkında konuşuldu.

Basın toplantısında Bosz'a, Oranje'deki öğrencisinin yokluğu soruldu. "Veerman bu tartışmayı tamamen bitirdi, bu yüzden ben de burada bu konuyu açmayacağım," diye başladı.

"Ama doğru. Koeman (milli takım teknik direktörü, ed.) beni bu konuda aradı. Bu konuşmanın içeriğini açıklamak mı istemiyor, bu milli takım teknik direktörünün kendi kararıdır," diye devam etti Apeldoornlu teknik adam.

“Joey ve Ronald bu konudaki düşüncelerimi biliyorlar. Bence o kesinlikle Hollanda milli takımının seviyesinde,” diyerek Bosz konuyu kapattı.



