Arjantinli Julian Alvarez, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzak kaldıktan sonra bugün pazar günü Atletico Madrid ile takım antrenmanlarına geri döndü ve transfer döneminin kapanmasına yalnızca iki gün kala takım arkadaşlarına katılmaya hazır hale geldi.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, Arjantinli forvet iki gün boyunca rahatsızlığı nedeniyle uzak kaldıktan ve ardından iki antrenmanı bireysel olarak tamamladıktan sonra takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara katıldı.

"Örümcek", "Riyad Air Metropolitano" stadındaki Villarreal maçından bu yana takım arkadaşlarıyla antrenman yapmamış ve normale dönmeden önce zorlu günler geçirmişti.

Alvarez cuma günü antrenmanlara dönmüş, ancak yalnızca bireysel çalışmayla yetinmişti.

Atletico Madrid, yaz transfer döneminin sonunda kadroda kalması halinde yıldızını yeniden kazanmaya başlamak için daha fazla zaman kaybetmek istemiyor.

Atletico'nun sportif direktörü Mateo Alemany, dün Sevilla maçı öncesinde bu durumu şu sözlerle açıklamıştı: "Kısa sürede gruba katılmasını ve İspanya Ligi'ndeki bir sonraki maçta yer almasını umuyoruz."

Transfer döneminin kapanmasına iki gün kaldı ve "Örümcek"in hikâyesinin nasıl kesin bir şekilde sonuçlanacağını görmek için beklemek gerekecek.

Julian Alvarez, Atletico Madrid spor tesisine ilk ulaşan oyunculardan biriydi. Forvet, antrenmanlar sırasında Arjantinli takım arkadaşları Cristian Romero ve Juan Musso'nun ilgisini gördü; savunmacı, antrenman seansı boyunca "Örümcek"i yakından takip etti.

Forvet, kulübün akademi oyuncularına karşı oynanan bir antrenman maçında teknik heyetten birçok övgü aldı.

Diego Simeone'nin Sevilla galibiyetinin ardından yönettiği antrenman seansında ilk 11 oyuncuları yer almadı; Jose Maria Gimenez ile birlikte spor salonunda çalışmalar yaptılar. Ayrıca ilk maçlardan uzak kalmasına neden olan sakatlığından iyileşmeye devam eden Norveçli forvet Alexander Sörloth da yoktu.



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