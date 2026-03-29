Perotti: "Messi mi, Totti mi? Francesco tarihin bir parçasıdır"

Diego Perotti, 2016'dan 2020'ye kadar Roma forması giydi. World Legends Padel Tour'un Instagram sayfasının resmi kanalında paylaşılan bir videoda Arjantinli oyuncu, iki seçenek arasından seçim yapması gereken bir oyuna katıldı ve bu seçeneklerden bazıları tam da başkent takımıyla ilgiliydi.





Eski oyuncu, Olimpico ve Bombonera arasında seçim yaparak başladı: “Bombonera eşsizdir, ancak kalbim ve en güzel anlarım Olimpico'da yaşandı. O yüzden Olimpico.” Ancak Buenos Aires ve Roma arasında seçim yapmak “El Monito”için daha zor oldu: “Tüm ailem orada, ama yıllardır Roma’da yaşıyorum. Kalbim ikiye bölünmüş durumda. İkisi de.”









Perotti daha sonra Arjantin ve İtalya'nın iki simgesi arasında seçim yapmak zorunda kaldı: “Mate ve espresso arasında ilkini seçiyorum. Pizza ve empanadas arasında ise her zaman pizza derim”. Son olarak da o kader sorusu: “Lionel Messi mi, Francesco Totti mi?”, ve burada Arjantinli oyuncunun hiç tereddüdü yoktu.





“Leo mutlak 1 numara, bugün bile dünyanın en iyisi. Francesco ise tarih, onunla sahayı paylaşmak bir onurdu. Burada da kalbim bölünmüş durumda, ikisi de.”