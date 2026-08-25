Perin, Juventus’a veda etti: “Burada, başrolde olmadan da önemli olunabileceğini öğrendim”

Mattia Perin veda ediyor. Juventus'un kalecisi, ancak Palermo'ya gitmeye çok yakın olan oyuncu, Instagram'da paylaştığı uzun mesajla Juventus'a veda etti:





"İçinden geçip gittiğin yerler vardır.

Bir de içinden geçerken seni değiştiren yerler vardır.





Juventus benim için işte buydu.





Bugün geriye dönüp baktığımda, olduğum adamın bir parçasının bu yılların içinde şekillendiğini fark ediyorum. Çünkü zaman, oynanan maçlarla, kazanılan zaferlerle ya da kupalarla ölçülmez. Karşılaştığın insanlarla, bekleyişlerle, sessizliklerle, kabullenmeyi öğrendiğin hayal kırıklıklarıyla ve içinde yeniden başlama gücünü bulduğun anlarla ölçülür.





Her zaman başrolde olmadan da önemli olunabileceğini öğrendim.

Bir yere ait olmanın bazen kendini geri plana atmak anlamına geldiğini öğrendim.

Sadakatin anlatılmaya ihtiyaç duymadığını, çünkü kimsenin seni izlemediği anlarda yaptığın seçimlerde yaşadığını öğrendim.





Bu formayla kariyerimin en güzel duygularından bazılarını yaşadım, ama zor anlar da gördüm. Ve bugün onlara da minnettarım. Çünkü beni gerçekten kendimle tanıştıran, tam da o anlardı. Büyük şampiyonlarla karşılaştım ama her şeyden önce adamlarla. Sadece bir soyunma odasından çok daha fazlasını paylaştığım insanlarla: günler, baskılar, kahkahalar, yenilgiler, galibiyetler, korkular ve hayaller.





Juventus'ta her gün çalışan, çoğu zaman gözlerden uzak kalan herkese: teşekkür ederim. Yaşarken küçük gibi görünen, ama vedalaşma vakti geldiğinde ne kadar büyük olduklarını anladığın jestler, sözler ve incelikler vardır.





Ve taraftarlara da basit bir şey söylemek istiyorum: Her zaman üzerimde taşıdığım formaya layık olmaya çalıştım.

Bunu her zaman başarıp başaramadığımı bilmiyorum, ama ona her bir gün saygı duyduğumu biliyorum.





Şimdi gitme zamanı geliyor. Ve bunu yazmak tuhaf bir his yaratıyor. Çünkü bir yerde uzun süre kaldığında, bunun ne zaman biteceğini sormayı bırakırsın. O yer, hayatının bir parçası haline gelir. Ama belki de büyümek biraz da budur: Sevdiğin bir şeyi, onu daha az sevmeksizin bırakabilecek cesarete sahip olmak.





Juventus tarihine benden ne kalacağını bilmiyorum. Ama Juventus içimde sonsuza kadar kalacak.





Ve bunu hiçbir veda benden alamaz. Teşekkürler, Juve.





Sonuna kadar🤍🖤"



