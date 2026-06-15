Perez, Saibari'nin Bayern Münih'e transferi hakkında net bir görüş paylaştı

Kenneth Perez, Ismael Saibari'nin kesin olarak Bayern Münih'i seçecek gibi görünmesinden memnun. PSV'nin eski orta saha oyuncusuna göre, Vincent Kompany'nin teknik direktörlüğünü yaptığı bu kulüp, Faslı milli futbolcu için zirveye doğru ilerlemek için ideal bir kulüp.

"Harika! Bayern Münih, dostum. Burası tam da onun daha da iyi olabileceği bir kulüp," diyor Perez, NOS'ta PSV'li oyuncunun Bundesliga şampiyonuna yapacağı transferi tamamen destekliyor.

"Ve Bayern bir oyuncu transfer ederse, bu sadece kadroya eklemek için değildir," diye vurguluyor Danimarkalı analist. "Premier League'de sıkça gördüğümüz gibi. Ama gerçekten gelişmesi için. Dün (Brezilya'ya karşı, ed.) forvet olarak oynadı. Ama anladığım kadarıyla Bayern onu sol kanat pozisyonu için transfer ediyor. Oysa burada PSV'de orta sahada oynuyor."

Saibari, PSV'de genellikle forvet hattının hemen arkasında oynuyor. Ricardo Pepi'nin sakatlıkları nedeniyle geçen sezon, ara sıra forvet olarak görev yapan Guus Til ile dönüşümlü olarak sık sık ceza sahasında boy gösterdi.

Eindhovens Dagblad'dan Rik Elfrink'in Pazartesi günü bildirdiğine göre, Saibari'nin Bayern'e transferi son aşamaya geldi. PSV, 55 milyon euroya kadar çıkabilecek bir meblağ alacak.

Elfrink'e göre, tüm taraflar arasında genel hatlarıyla bir anlaşma var. Saibari, PSV'den transfer edilen en yüksek bedelli oyuncu olacak. Bu rekor şu anda 50 milyon avroya Napoli'ye satılan Hirving Lozano'ya ait.

Ancak Saibari'nin sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor, bu sırada Bayern ve PSV son detayları görüşüyor. 25 yaşındaki Faslı oyuncu şu anda Dünya Kupası'nda yer alıyor ve cumartesi gecesi Brezilya karşısında (1-1) muhteşem bir performans sergiledi.