Perez, Modrić'in Real Madrid'e dönüşü konusunda ısrarcı

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, Milan'ın Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modrić'in bu yaz Real Madrid'e geri dönmesi konusunda ısrarcı.

Modrić'in Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor ve oyuncu henüz bir sezon daha uzatma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağına ya da futbolu bırakıp bırakmayacağına karar vermedi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, YouTube kanalında şunları söyledi: "Luka Modrić'in Milan ile olan sözleşmesi bu ay sona eriyor. Aylardır planı her zaman Rossoneri'de kalmaktı, çünkü o bir Milan oyuncusu olmaktan önce takımın taraftarıydı."

Romano sözlerine şöyle devam etti: "Modrić'in fikri Milan'da kalıp oynamaya devam etmekti, ancak sezonun son maçından sonra Milan kendi sahasında yenildi ve yönetim her şeyi değiştirmeye karar verdi. Teknik direktör gitti, sportif direktörler de gitti. O andan itibaren Luka bu durumda kendini biraz kaybolmuş hissetti."

"Modrić'in, şimdi Napoli'ye transfer olacak Massimiliano Allegri ile çok iyi bir ilişkisi vardı ve görevden alınan sportif direktör Egli Tari ile de çok iyi bir ilişkisi vardı... Bu yüzden Luka şimdi ne yapmak istediğine karar vermek zorunda."

"Modrić şu anda Dünya Kupası'na odaklanmak istiyor ve Dünya Kupası'ndan sonra geleceği hakkında karar verecek. Ancak İspanya'da Real Madrid'in, Luka'nın emekli olmaya karar verdiğinde kulüpte farklı bir görevde çalışmasını çok istediği yönündeki söylentilerin tamamen doğru olduğunu belirtmek gerekir. Bu, ister Dünya Kupası'ndan sonra bu yaz olsun, ister daha sonra, 2027 veya 2028'de gerçekleşebilir."

Ve ekledi: "Florentino Pérez ve kulübün en önemli isimleri, Modrić'i geri getirmek istediklerini kulüp içinde zaten açıkça belirttiler. Ayrıca Luka, kişisel hayatı açısından da Madrid'de yaşamak istiyor."