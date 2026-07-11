Pérez mi, Laporta mı? İspanya-Fransa karşılaşmasında özel onur konuğu

İspanya milli takımı, önümüzdeki Salı günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

"Sport" gazetesi, Barcelona kulübünün başkanı Juan Laporta'nın, ABD'nin Dallas kentinde oynanacak bu merakla beklenen maçı izleyeceğini bildirdi.

Laporta'nın, maçı tribünden izlemek üzere yarın (Pazartesi) Dallas'a gitmesi planlanıyor; İspanya milli takımı Fransa'yı elemeyi başarırsa, ABD'deki kalış süresi birkaç gün daha uzayabilir.

Barcelona’nın en üst düzey yetkilisinin Dünya Kupası’na katılması sürpriz sayılmaz; zira teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya Milli Takımı’nın elde ettiği başarılar, büyük ölçüde kadroda yer alan 8 Barcelona oyuncusuna dayanıyor. Bu oyuncular şunlar: Ferran Torres, Lamine Yamal, Pedri, Pau Kubarsi, Gavi, Juan García, Eric García ve Dani Olmo.

Maçlarda ne kadar süre aldıklarına bakılmaksızın, Barcelona oyuncuları turnuva boyunca İspanya milli takımının sergilediği olağanüstü performansta temel bir rol oynadılar.

Laporta’nın Dallas’a yapacağı seyahat, Barcelona’nın bu Dünya Kupası’ndaki ilk resmi katılımı olmayacak.

Geçen hafta sonu, Katalan kulübünün sportif direktörü Deco, ABD’ye giderek İspanya ile Portekiz arasında oynanan çeyrek final maçını izledi ve turnuvanın en dikkat çekici karşılaşmalarından birine tanık oldu.