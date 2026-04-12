Perez, kritik dönem öncesinde: Real Madrid'de kimse pes etmez

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, kulübün en sadık ve en kıdemli üyelerini onurlandırmak amacıyla düzenli olarak düzenlediği Altın Rozet Töreni'nde bu sabah bir konuşma yaptı.

Güçlü mesajlarla dolu konuşmasında Pérez, "Burada kimse pes etmez" dedi ve "Her yıl, her şey için mücadeleye devam edeceğiz" diyerek kulübün hırsının sürekliliğini vurguladı.

Kraliyet Kalesi'nin başkanı şunları ekledi: "Real Madrid ile gurur duymalıyız... Önemli uluslararası değerlendirmelerin tüm ana sıralamalarında zirvede yer almaya devam eden ve en büyük şöhrete sahip kulüp."

Pérez şöyle devam etti: "Harika bir aile oluşturduk, Real Madrid'in birliği bizim en büyük gücümüz." Son 15 sezonda 58 kupa kazandıklarını belirterek, "Son 15 sezonda 58 kupa kazandık" dedi.

Ayrıca tesislerin geliştirilmesine de değinen Perez, "Bernabéu'da en büyük dönüşümü tamamlıyoruz... Artık daha konforlu ve daha güvenli hale geldi; ayrıca hava koşulları nedeniyle hiçbir maçın veya etkinliğin aksaklığa uğramayacağı şekilde donatıldı" dedi.

Pérez'in açıklamaları, Real Madrid'in La Liga şampiyonluğu için mücadeleye devam etmeye çalıştığı bir dönemde geldi. Takım, lider rakibi Barcelona'nın 9 puan gerisinde kalırken, Çarşamba günü Bayern Münih'in sahasında oynanacak ve ilk maçta 2-1 yenildikleri Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçına hazırlanıyor.