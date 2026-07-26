Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın geleceği bu hafta en hararetli dönemine giriyor ve Real Madrid şimdiden masaya net bir rakam koydu.

"Sport" gazetesinin haberine göre, beyazlıların başkanı Florentino Perez, Vinicius'un ayrılığını değerlendirmek için pazarlığa kapalı bir şart belirledi: sabit meblağı, primleri ve değişkenleri içeren teklifin 160 milyon avroya ulaşması.

Perez, bu rakamın altındaki herhangi bir teklif söz konusu olduğunda kraliyet kulübünün pazarlık masasına oturmaya bile yanaşmayacağının altını çizdi.

Bu tutum, oyuncu ve kulüp arasındaki ilişkinin en hassas dönemlerinden birinde geliyor; zira Vinicius'un sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.

Bu durum transfer piyasasını harekete geçirdi ve "The Athletic" sitesinin aktardığına göre, Arsenal, hücum hattını güçlendirebilecek en dikkat çekici isimlerden biri olarak gördüğü Vinicius'u kadrosuna katma ihtimalini araştırmaya şimdiden başladı.

160 milyon avroluk meblağ rastgele bir rakam değil; zira Real, bu çapta bir oyuncuyu maddi bir karşılık almadan kaybetmeyi düşünmüyor ve aynı zamanda yalnızca nabız yoklamakla yetinen kulüpleri uzaklaştıracak kadar yüksek bir tavan belirlemek istiyor.

Kulübün benimsediği formül, sabit bir bölümün yanı sıra performansa ve kupalara bağlı bir dizi değişken içeriyor; bu, büyük transferlerde giderek daha yaygın hale gelen bir mekanizma. Zira bu yöntem, satın alan kulübü peşin olarak devasa bir meblağla yormadan anlaşmanın toplam değerini yükseltmeye olanak tanıyor.

Arsenal, Vinicius'u kadrosuna katmakla ilgileniyor, ancak konu hâlâ erken bir aşamada ve şimdiye kadar iki kulüp arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmedi.

2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından oyuncu ve kraliyet kulübü, sözleşme yenileme görüşmelerini bu ayın sonlarında yeniden başlatmak konusunda anlaştı.

Bu müzakereler somut bir ilerleme kaydetmezse, Real Madrid sunulan teklifleri dinlemeye açık hale gelebilir; ancak her zaman kulüp başkanının belirlediği kritere göre: "En az 160 milyon avro".