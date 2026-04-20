Perez: "AZ, Leeroy Echteld'le bunu yaparsa, bu oldukça büyük bir olay olur."

Kenneth Perez, AZ'nin Eurojackpot KNVB Kupası'nı kazandığı Leeroy Echteld ile yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Danimarkalı analist Pazartesi günü Voetbalpraat programında, "Ona bir yıllık sözleşme verin" diyor.

Perez, John van den Brom'a bir yıllık sözleşme teklif edilen FC Twente ile bir karşılaştırma yapıyor. "Kulüplerin sözleşme uzatmak için giderek daha uzun süre beklediklerini görüyorsunuz. Twente'nin Van den Brom'a yaptığı gibi siz de aynısını yapamaz mısınız? Echteld pek çok başka kulübe gidebilecek durumda değil, bu yüzden bir yıl kesinlikle idare eder."

AZ'nin eski orta saha oyuncusu, kulüp yönetiminin Echteld'e hemen uzun vadeli bir sözleşme sunmamasını anlıyor. "Takıma katılıp enerji katmakla, sezonun başından itibaren bir şeyler inşa etmek ve bir felsefeyi uygulamaya koymak arasında elbette büyük bir fark var."

"AZ'nin şimdi onunla dört yıllık bir denemeye karar vermesi bana biraz garip gelir," diyen Perez, başarılı geçici teknik direktörle kısa süreli bir anlaşma yapmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor.

Echteld, sona eren sözleşmesini uzatmak istiyor ve kazanılan kupa finali sonrasında Jordy Clasie'den destek aldı. "Bence bu teknik direktör takıma belirli bir ruh ve enerji kattı. Aslında hepimiz biraz yenilmiş durumdaydık. Öyle hissettik, sanki hepimiz yarı yarıya yere serilmiş gibiydik. O bizi tekrar buna inanan bir takım haline getirmeyi başardı."

"Bence kalmalı. Ama nihayetinde karar bana ait değil," diyor Clasie, AZ yönetimine Echteld hakkında tavsiyede bulunurken, kendisi yakın geleceği konusunda hiçbir şüphesi yok. "Şu ana kadar elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Ve önümüzde dört maç daha var."