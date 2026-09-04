Tottenham Hotspur, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin planları dışında kalan Brezilyalı forveti Richarlison'u bu sezon Premier Lig'de oynayabilecek kadrosundan çıkardı. Kulüp, oyuncuyu izin verilen 25 kişilik listeye kaydetmeme kararı aldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Richarlison, İngiliz futbolundaki en iyi dönemlerini yeniden yakalamak amacıyla transfer döneminin son günlerinde Everton'a dönmeyi umuyordu. Ancak iki taraf arasındaki görüşmeler sonuçlanmadı ve oyuncu, ayrılmak istemesine rağmen Tottenham'da kaldı.

Premier Lig listesinden çıkarılma kararı, birkaç gün önce kariyeriyle ilgili birçok kararın kendisi adına başkaları tarafından alındığını açıklayan Brezilyalı forvetin durumunu daha da karmaşık hale getiriyor. Bu sözlerle son yıllarda kendi rotası üzerinde tam kontrole sahip olmadığı hissini dile getirmişti.

Richarlison, De Zerbi'nin bu sezona yönelik planlarında artık yer almıyor. Bu durum, özellikle bazı liglerde transfer döneminin hâlâ açık olmasıyla birlikte hem oyuncuyu hem de kulübü önümüzdeki dönemde bir çözüm aramaya itiyor.

Brezilyalı forvet için Suudi Arabistan ve Türkiye, olası iki destinasyon olarak öne çıkıyor. Buradaki transfer dönemi kapanmadan önce bu ülkelerin kulüplerinden birine transferini tamamlaması ve Tottenham'daki karmaşık durumuna son vermesi mümkün görünüyor.