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Çeviri:

Perde arkasındaki gerçek: Hilal, Osimhen'e sırtını mı dönüyor?

Transfers
V. Osimhen
Al Hilal
Galatasaray
Premier Lig
Nijerya
Suudi Arabistan
Türkiye

Raporlar gerçeği ortaya çıkarıyor

Son günlerde birçok basın kaynağı, Suudi Arabistan ekibi Hilal'in, süregelen yaz transfer döneminde Nijeryalı forvet Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için Türk ekibi Galatasaray ile görüşmelere başladığını öne sürdü.

Osimhen'in adı daha önce de birçok kez Hilal ile anılmıştı, ancak oyuncu "Asya'nın lideri"nin formasını giymeyi reddederek Galatasaray'da oynamayı tercih etmişti.

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Hilal kulübüne yakınlığıyla bilinen medya mensubu Abdullah el-Huneyyan'ın "El Arabiya FM" radyosunda söylediklerine göre, liderin yönetimi, son dönemde iddia edildiği gibi Galatasaray'a herhangi bir resmi teklif göndermedi.

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El-Huneyyan, Hilal'in önceliğinin bir sağ kanat oyuncusuyla anlaşmak olduğunu ve Osimhen ile görüşmeler yapıldığına dair söylentilerin gerçekle hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Basın kaynakları, Nijeryalı forvetin bu kez Hilal forması giymeye karşı olmadığını belirtmişti, ancak iddia edilenin aksine lider şu anda oyuncuyu kadrosuna katmayı istemiyor.

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