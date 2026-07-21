Perde arkasında... Lekjaa kritik bir adıma doğru harekete geçiyor

Fas basınındaki haberler, Bütçeden Sorumlu Bakan ve Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lakcaa'nın, beklenen yasama seçimlerine haftalar kala Özgünlük ve Çağdaşlık Partisi'ne resmen katılarak kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlandığını ortaya koydu.

le360 ağının kaynaklarına göre, Lakcaa'nın partiye katılacağına dair haberlerin aylardır dolaşmasının ardından, katılımının resmi olarak duyurulması önümüzdeki cumartesi günü Özgünlük ve Çağdaşlık Partisi Ulusal Konseyi'nin toplantısında gerçekleşecek.

Rapor, Lakcaa'nın Ulusal Konsey'e katılmasının, bir hükümet üyesi olması nedeniyle tüzük gereği otomatik olarak Özgünlük ve Çağdaşlık Partisi Siyasi Bürosu'na girişinin de önünü açacağını ve böylece partinin en üst yürütme organının bir parçası olacağını açıkladı.

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le360, yeni görevin Lakcaa'nın Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (Fas Futbol Federasyonu) başkanı olarak geleceğini etkileyip etkilemeyeceğini açıklamadı.

Lakcaa, bütçe dosyalarının yönetimindeki rolünün yanı sıra Fas Kraliyet Federasyonu başkanlığı aracılığıyla futbol sektörünü de denetlemesi nedeniyle Fas'taki en önde gelen hükümet figürlerinden biri olarak görülüyor; bu durum ona büyük bir siyasi ve idari ağırlık kazandırıyor.