Al-Nassr Kulübü’nün Avustralyalı Ange Postecoglou’yu takımın yeni teknik direktörü olarak transfer ettiğini duyurması tek sürpriz değildi; aksine, bu anlaşmanın gerçekleştirilme şekli, kulübün müzakerelerinin ayrıntılarının yıllardır basına sızmasıyla anılan bir dönemden sonra, Al-Nassr yönetiminin çalışma tarzında belirgin bir dönüşümü ortaya koydu.

Postecoglou ile yapılan anlaşma, “El-Alamy”nın İspanyol Roberto Martínez, Rumen Razvan Lucescu ve Portekizli Marco Silva başta olmak üzere bir dizi önde gelen teknik direktörle adı anıldığına dair spekülasyonların ardından geldi; hatta yeni teknik direktörün bu isimlerden biri olacağı izlenimi bile vardı.

Ancak şaşırtıcı olan, Avustralyalı teknik direktörün isminin müzakereler süresince hiçbir basın haberinde veya sızıntıda yer almamış olmasıydı. Al-Nassr, son yılların en gizli transferlerinden biri olarak nitelendirilen bu anlaşmayı resmi olarak duyurarak herkesi şaşırttı.

Yaşananlar, sadece Al-Nassr’ın yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlamadaki başarısını yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda kulüp içindeki dosya yönetim mekanizmasında belirgin bir değişiklik olduğunu da teyit ediyor; zira yönetim, yaz transfer döneminin en önemli anlaşmalarından birine tam bir gizlilik getirmeyi başardı.

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Geçtiğimiz yıllarda Al-Nassr, ister teknik direktörler ister oyuncularla ilgili olsun, müzakerelerine dair haberlerin sürekli sızmasından muzdaripti; bu durum rakiplere ve basına, gelişmeleri anında öğrenme fırsatı veriyordu.

Bostekoğlu dosyasına gelince ise yönetim, sızıntılara karşı tüm kapıları kapatmayı başardı ve kulübün görüşme yaptığı teknik direktörün gerçek adı kimseye bilinmeden müzakereler sonuca ulaştı.

Görünüşe göre Al-Nassr yönetimi, yeni sezon hazırlık dönemini sadece sahada takımı geliştirmek için değil, aynı zamanda medya gürültüsünden uzak, hassas konuları daha profesyonel bir şekilde yöneterek kulüp içindeki çalışma kültürünü değiştirmek için de değerlendirmek istemiştir.

Belki de bu adım, “El-Alamy” içinde farklı bir dönemin habercisi olabilir; bu dönem, sakin çalışmaya ve sızıntılardan uzak karar almaya dayalı bir dönemdir. Bu durum, önümüzdeki dönemde hem transferler hem de oyuncuların sözleşmelerinin yenilenmesi konusunda kulübe büyük bir avantaj sağlayabilir.